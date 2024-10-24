9. Kısa'dan Hisse kısa film festivali için geri sayım başladı: Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nin Jüri başkanı Semih Kaplanoğlu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenecek 'Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali' için geri sayım başladı. 2-9 Kasım tarihlerinde Türk Telekom Tivibu sponsorluğunda gerçekleşecek festivalin jüri başkanlığını Altın Ayı Ödüllü Yönetmen Semih Kaplanoğlu üstlendi. Festvallerin sinema için önemine dikkat çeken Semih Kaplanoğlu 'Kısa'dan Hisse Film Festivali genç yönetmenlerin sesini duyurmasına imkan veriyor. Sinemamızın geleceği, genç yeteneklerin Kısa Film Festivali'nde umut dolu eserler sunmasıyla şekilleniyor. Bu zorlu dönemde festivaller, gençlerin söyleyecek çok şeyi olduğunu dünyaya duyurmaya imkan veriyor' dedi.

"Başka Bi' Festival" mottosuyla yolculuğuna devam eden festival jürisinde Ödüllü Oyuncu Güliz Gençoğlu, Ödüllü Yönetmen-Senarist-Yapımcı Nuri Cihan Özdoğan, Animasyon Film Yapımcısı ve Yönetmeni Nurullah Yenihan, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven yer alacak.

175 BİN TL NAKDİ VE YAPIM DESTEK ÖDÜL

Kısa film yoluyla sinema kültürünü yaygınlaştırmak, sinemaya gönül verenlerin mesleki ve sanatsal gelişimlerine destek olmak ve nitelikli eserlerin seyirciyle buluşmasına zemin hazırlamak amacıyla düzenlenen Kısa'dan Hisse Film Festivali her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir ilgi gördü. Sinema sanatının çekirdeğini teşkil eden kısa film üretimine teşvik için düzenlenen festivale 400'e yakın başvuru yapıldı. Festivalin 9 Kasım'da gerçekleşecek ödül töreninde toplam 175 bin TL değerinde nakdi ve yapım destek ödülü dağıtılacak. Tüm bunların yanı sıra gösterim hakkı kazanan filmlere gösterim ücreti de ayrıca ödenecek.

USTALIK SINIFLARI VE SÖYLEŞİLER

Birbirinden farklı temalarla geniş kısa film seçkisini yoğun bir programla sinemaseverlerin ilgisine sunacak festivalde sürprizlerle dolu birçok etkinlik, söyleşi, ustalık sınıfı, tek masa buluşmaları, atölye ve film gösterimleri gerçekleştirilecek. İşitme ve görme engelli bireylerin de unutulmadığı festivalde, özel olarak hazırlanan bazı gösterimlere ayrıntılı altyazı ve sesli betimlemeyle erişim mümkün olacak.

ALANINDA BAŞARILI İSİMLER FESTİVAL YÖNETİMİNDE

Festival Danışma Kurulu: Yönetmen ve Senarist Muhammed Furkan Daşbilek, Yapımcı Betül Demir, Akademisyen Doç. Dr. Mesut Aytekin, Yayıncı ve Yazar Cevat Özkaya, Editör ve Yazar Asım Öz

Yapım destek ana jürisi: Yönetmen-Senarist Büşra Bülbül, Akademisyen-Yönetmen Deniz Telek, Yapımcı Emrah Kılıç

Ön jüri: Yönetmen- Senarist Mehmet Nuri Kaya, Yönetmen- Senarist Nesibe Sena Ayın, Yapımcı Elif Daşkaya, Yönetmen-Senarist Ahmet Duvar, Oyuncu- Eğitmen İlter Kapıcı

Yapım destek ön jürisi: Yönetmen-Senarist kardeşler Mert Sata ve Berk Sata, Akademisyen Doç. Dr. Ümit Sarı, Senarist-Yönetmen Leila Norouzi yer alıyor.

BELGESEL FİNALİSTLERİ

1. DUVAR -Evrim İnci

2. EL İZİ - Mert İzgi

3. HAYATIMIN EN GÜZEL GÜNÜ - Semih Sağman

4. İYİ ÖLÜM - Hasan Ete

5. KÖKLER - Ömer Güler

KURMACA FİNALİSTLERİ

1. BURASI SİZE GÖRE DEĞİL - Ceyda Aşar

2. EKSİ BİR - Ömer Ferhat Özmen- İstanbul

3. KAFAMDAKİ POLİS - Erdal Baran Şahin

4. MORİ - Yakup Tekintanğaç

5. REHBER - Mert Erez

ANİMASYON FİNALİSTLERİ

1. KAÇINILMAZ -Alper Ceviz

2. LIGHTFALL - Emre Ökten

3. MAGUS BABA'NIN MAVİ MAYMUNU-- Rümeysa Bora

4. REZZAN - Özlem Baykuş Paçacıoğlu

5. SESSİZ YOL - Merve Çirişoğlu

DENEYSEL FİNALİSTLERİ

1. BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR - Sevin Yaman

2. ÇAMAŞIR İPİ - Hüseyin Urçuk

3. DERLEMEK , DOLAŞMAK - Dilsu Atalay

4. EGALITER - Orhan Burak Acar

5. THE EXPERIMENT : ARK PROJECT - Baran Karaoğlan

LİSE FİNALİSTLERİ

1. DÜN BUGUN YARIN - Nisanur Kirmik

2. EVE DÖNÜŞ - Demir Demirbağ

3. REPETITA MORS - Başar Ertürk

4. SINIR -Hiranur Gök

GÖSTERİM HAKKI KAZANAN FİLMLER

1. AÇ KARNINA ÇIKMAYALIM -Yiğit Hepsev (kurmaca)

2. ÇEKİLİŞ - Muhammet Emin Altunkaynak (kurmaca)

3. GÜNAYDIN ANNE - Oben Yılmaz (kurmaca)

4. HAYAT DEVAM EDİYOR - Hümam Özkara (kurmaca)

5. HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ - Muaz Güneş (kurmaca)

6. VAZGEÇMEYENLER - Eren Aybars Arpacık (belgesel)

7. YAREN- Mehmet Ali Poyraz (belgesel)

YAPIM DESTEK FİNALİSTLERİ

1. Babam Öldükten Sonra - Sinan Bal

2. Bir Mucize Olana Kadar - Savaş Hamarat

3. Cemile - Özkan Emre

4. Herkesin Unuttuğu Hikaye - Tahir Altuntaş

5. İçinde Pınarlar Saklayan Taş - Salih Aslan

6. Karar Verilmiştir - Harun Yaşar

7. Pizza Kulesi - Talha Yasin Yaman

8. Portakal Kokusu - Esra Sevinç

9. Sığınak - Sahar Alhoz

10. Dinlenme Tesisi - Musa Can Servi