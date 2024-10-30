9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali yoğun etkinlik programıyla başlıyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından bu yıl 9.'su düzenlenecek olan Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali için geri sayım başladı. 2-9 Kasım tarihlerinde Türk Telekom Tivibu ana sponsorluğunda gerçekleşecek festivalin etkinlik programı da sinemaseverlere duyuruldu. Açıklanan programa göre ustalık sınıfları, atölyeler, söyleşiler, paneller ve özel etkinliklerle beraber bi' dünya sinemacı sinemaseverlerle bir araya gelecek. Kısa film yoluyla sinema kültürünü yaygınlaştırmak, sinemaya gönül verenlerin mesleki ve sanatsal gelişimlerine destek olmak ve nitelikli eserlerin seyirciyle buluşmasına zemin hazırlamak amacıyla düzenlenen 9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali, gösterimlerinin yanı sıra etkinlikleriyle de adından söz ettirecek.

MEHMET GÜRELİ DE KISA'DAN HİSSE'DE

2 Kasım'da Atlas Sineması'nda gerçekleşecek olan açılışın ardından festivalin ilk etkinliği 3 Kasım Pazar günü Atatürk Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması'nda yapılacak ustalık sınıfı ile olacak. Ustalık sınıfı kapsamında yönetmen, yazar, müzisyen ve ressam Mehmet Güreli "Disiplinler Arasında Sinema" başlığı ile sanatseverlerle bir araya gelecek. Etkinliğin moderatörlüğünü gazeteci ve film yapımcısı Ali Demirtaş yapacak.

ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK'TEN OYUNCULUK ATÖLYESİ

Festival kapsamındaki ikinci etkinlik ise oyuncu Çağdaş Onur Öztürk ile olacak. Başarılı oyuncu festivalde bir oyunculuk atölyesi düzenleyecek. Atölye, 4 Kasım Pazartesi günü, saat 18.30'da Atatürk Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleşecek.

MÜZİSYEN GÖKHAN KIRDAR'DAN USTALIK SINIFI

9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nin üçüncü gününde ise bir diğer ustalık sınıfı etkinliği gerçekleşecek. Usta sanatçı Gökhan Kırdar "Film Müziği Besteciliği" başlığı ile festival takipçilerinin karşısına çıkacak. Atatürk Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması'nda 5 Kasım Salı günü, saat 18.30'da gerçekleşecek olan etkinliğin moderatörlüğünü gazeteci ve film yapımcısı Ali Demirtaş üstlenecek.

MEHMET SİNDEL FİLM OKUMASI YAPACAK

Festivalin bir diğer etkinliği ise Mehmet Sindel'in katılımıyla olacak. Sindel, festival kapsamında 6 Kasım Çarşamba günü, saat 18.30'da Atatürk Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması'nda katılımcılarla beraber hem "Matrix" filminin okumasını yapacak hem de filmlerin nasıl izlenip okunacağına dair bilgilerini sinemaseverlerle paylaşacak.

KAMERA EKİPMANLARI ATÖLYESİNDEN CGI FİLM YAPIMINA

Festivalin altıncı gününde ise üç farklı etkinlik gerçekleşecek. 7 Kasım Perşembe günü, saat 12.00'de "Unreal Engine ile Eş Zamanlı CGI Film Yapım Atölyesi" Atatürk Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması'da yapılacak. Aynı gün saat 14.00'te ise Kamera Ekipmanları Atölyesi "Hangi Filme Hangi Kamera" başlığıyla görüntü yönetmeni Süleyman Kurt eğitmenliğinde aynı mekânda düzenlenecek. Günün son etkinliği ise bir panel ile olacak. "Filistin Sinemasına Bi' Başka Bakış" başlığında saat 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleşecek olan panele konuşmacı olarak Mehmet Zaid Başak, Yusuf Ziya Gökçek, Nawras Ebu Salih, Luna Hawah katılacak.

USTALARLA GENÇLER BİR ARADA

8 Kasım Cuma günü de yine üç farklı etkinlik sinemaseverlerin katılıma sunulacak. Günün ilk etkinliği genç sinemacılar; Betül Karakelle, Egemen Nilüfer Yumurtacı ve Mevlüt Karabulut'un konuşmacı olarak yer alacağı ve kendilerinin de yazar olarak yer aldığı "Senaryon mu var derdin var" başlıklı kitap söyleşisi ile gerçekleşecek. Etkinlik, yönetmen Abdullah Harun İlhan'ın moderatörlüğünde Atatürk Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması'nda saat 11.30'da yapılacak. Ardından gün, genç sinemacıların ustalarla bir araya geleceği, festivalin gelenekselleşmiş etkinliklerinden biri olan "Tek Plan Masa" ile devam edecek. Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde saat 15.00'te gerçekleşecek olan etkinliğe ustalar Ali Osman Emirosmanoğlu, Gülsen Tuncer, Engin Ayça, Renan Bilek, Sennur Nogaylar ile sürpriz isimler katılacak. Günün ve festivalin son etkinliği ise bir panel ile olacak. "Ahmet Uluçay ve Sineması: Hayalle Gerçek Arasında" adlı panele Uluçay'ın oğlu İdris Uluçay, yönetmen Murat Pay ve yazar Hüseyin Etil katılacak. Etkinlik 18.30'da Atatürk Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması'da gerçekleşecek.

KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ ATLAS'TA

Festival, yoğun etkinlik ve gösterim programının ardından 9 Kasım'da sona erecek. Sinemacılara ödüllerin dağıtılacağı kapanış töreni 9 Kasım Cumartesi günü Atlas Sineması'nda gerçekleşecek. Törene finalistlerin, ilgili sinemaseverlerin yanı sıra birçok usta isim, oyuncu ve yönetmen de katılacak.