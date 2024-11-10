9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Türkiye'nin en değerli film festivallerinden biri olarak gösterilen ve bu yıl 9'uncusu düzenlenen Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali, Atlas 1948 Sineması'nda yapılan ödül töreniyle sona erdi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından Türk Telekom Tivibu ana sponsorluğunda gerçekleşen festivalin ödül töreni büyük ilgi gördü.

"Başka Bi' Festival" mottosuyla yolculuğuna devam eden festivalin bu yılki ana jürisinde yönetmen Semih Kaplanoğlu, oyuncu Güliz Gençoğlu, yönetmen Nuri Cihan Özdoğan, yapımcı ve yönetmen Nurullah Yenihan, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven yer almıştı. Etkinlikleri ve film gösterimleriyle birçok sinemacıyı ve sinemaseveri bir araya getiren festivalin ödül törenine, yönetmen Seyid Çolak, usta yönetmen Engin Ayça, yapımcı Halil Kardaş, Fuat Ceylan, usta oyuncu Gülsen Tuncer ve Ahmet Uluçay'ın oğlu İdris Uluçay gibi isimlerin aralarında bulunduğu pek çok sinemacı katıldı. Kulakların pasını silen film müzikleri dinletisiyle başlayan gece, konuşmalar ve ödül töreniyle son buldu.

BAŞKA Bİ' FESTİVALİZ

Sinemaseverlere özel hazırlanan gecede açılış konuşmasını Festival Başkanı Aşkın Özcan yaptı. Özcan, "Dile kolay dokuzuncu yılımızdayız. Genç ve dinamik bir ekiple çalışmanın heyecanı ve gururu içindeyiz. Bu işin arkasında çok büyük bir emek ve özveri var. İlk günden beri başka bi' festival olduğumuzu iddia etik. Bu iddianın altını doldurduğumuzu düşünüyorum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN'LE İLGİLİ HASSASİYETİ KAYBETMEYECĞİZ

Ardından söz alan festivalin artistik direktörü Abdülhamit Güler, Filistin'de ve Lübnan'da yaşanan insanlık suçuna dair düşüncelerini şöyle dile getirdi: "Biz hep sohbet, muhabbet kavramlarının altını çiziyoruz. Bu söylemin hakkını verebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ekibimizdeki genç arkadaşlarımızın inancı ve azmi sayesinde bu çalışmalar gerçekleşiyor. Bu yıl festivalimizi Ahmet Uluçay'a adadık, ona özel bir belgesel hazırladık, etkinlikler yaptık. En önemlisi de tasarımlarımız ve içeriklerimizle de vurgulamaya çalıştığımız gibi bugün Filistin'de yaşanan, Lübnan'a da sirayet eden ve aslında sınırımızda olan savaşa karşı bu hassasiyeti kaybetmememiz ve devam ettirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için çalışmalara devam edeceğiz."

BURADA GELECEĞİN YÖNETMENLERİNİ GÖRDÜM, UMUTLANDIM

Gecede konuşma yapan bu yılın jüri başkanı Semih Kaplanoğlu da Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekerek şunları söyledi: "Gazze'de yaşanan soykırımın bir an önce bitmesini ve oradaki insanların kendi topraklarında huzur içinde yaşamasını diliyorum. Ayrıca festival ekibine çok teşekkür ederim. Burada geleceğin yönetmenlerini gördüm, umutlandım. Farklı bakış açılarıyla insanlığın değerlerini öne çıkaracak işler yapacaklarına inanıyorum."

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Jürinin değerlendirmeleri sonucu, "Lise" kategorisinde En İyi Film Ödülü, "Eve Dönüş" filmiyle Demir Demirbağ'ın oldu. Ahmet Uluçay anısına verilen Genç Öncüler Özel Ödülü, "Derlemek, Dolaşmak" adlı filmle Dilsu Atalay'a verildi. Festivalin "Deneysel" kategorisinde ise Hüseyin Urçuk, "Çamaşır İpi" filmiyle ödül aldı. En İyi Animasyon Film Ödülü "Kaçınılmaz" adlı çalışmasıyla Alper Ceviz'e verilirken, "Belgesel" kategorisinde En İyi Belgesel Film Ödülü'nü "İyi Ölüm" filmiyle Hasan Ete aldı. "Kurmaca" kategorisinde ise En İyi Film Ödülü'ne "Eksi Bir" filmiyle Ömer Ferhat Özmen layık görüldü.

175 BİN TL DEĞERİNDE DESTEK ÖDÜLÜ VERİLDİ

Gecede 175 bin TL değerinde nakdi ve yapım destek ödülü verildi. "Yapım Desteği" kategorisinde "Pizza Kulesi" projesiyle Talha Yasin Yaman, "Herkesin Unuttuğu Hikâye" filmiyle Tahir Altuntaş, "Sığınak" filmiyle ise Seher Alhoz ödül aldı. Unity Production tarafından verilen "Post Prodüksiyon Hizmet Ödülü" ise "Portakal Kokusu" filmiyle Esra Sevinç'e takdim edildi. Bunların yanı sıra festivalde gösterim hakkı kazanan filmlere de gösterim ücreti ödenecek.