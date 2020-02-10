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Kültür Sanat

92. Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oluyor

92. Oscar Ödülleri sahiplerini buluyor. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda kırmızı halı geçidi sonrası Oscar kazananlar açıklanıyor.

10.02.2020  07:14 - Güncelleme: 10.02.2020  07:14

İŞTE 2020 OSCAR ÖDÜLLERİ'Nİ ŞİMDİYE KADAR KAZANANLAR...

En iyi yönetmen: Bong Joon Ho (Parazit)

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Brad Pitt

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Laura Dern (Marriage Story- Evlilik Oyunu)

En iyi uluslararası film: Parazit

En iyi görüntü yönetmeni: 1917

En iyi animasyon: Toy Story 4

En iyi kısa animasyon: Hair Love

En iyi orijinal senaryo: Bong Joon Ho ve Jin Won Han (Parazit)

En iyi uyarlama senaryo: Taika Waititi (Jojo Rabbit)

En iyi kısa film (Canlı aksiyon): The Neighbors’ Window

En iyi prodüksiyon tasarımı: Once Upon a Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da)

En iyi kostüm tasarımı: Küçük Kadınlar (Little Women)

En iyi belgesel: American Factory

En iyi kısa belgesel: Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl

En iyi ses kurgusu: Ford vs Ferrari

En iyi ses miksajı: 1917

En iyi kurgu: Ford vs Ferrari

En iyi görsel efekt: 1917

En iyi saç ve makyaj tasarımı: Bombshell

En iyi orijinal film müziği: Joker

En iyi özgün şarkı: Rocketman

İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve mühimmat sevkiyatı

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