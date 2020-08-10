10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:24 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:24

Dünyaca ünlü aktör Aamir Khan Niğde’de çekimleri gerçekleşecek yeni filmi için Türkiye’ye geldi. Aamir Khan, 1994 ABD yapımı 'Forrest Gump'ın uyarlaması olan son filmi 'Laal Singh Chaddha'nın Covid-19 nedeniyle Hindistan'da yarıda kalan çekimlerini tamamlamak üzere Türkiye'ye geldi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de geniş bir hayran kitlesi bulunan Aamir Khan kaldığı otelin önünde hayranlarıyla buluştu. Hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Khan, bol bol selfie çekimi yaptı. Aamir Khan'ın yaşlanığı gözlerden kaçmadı. Peki Aamir Khan kimdir, kaç yaşında?

Yazdığı, yönettiği ve oynadığı kült filmlerle adından söz ettiren ünlü aktör Aamir Khan, ‘Forrest Gump’ filminin uyarlaması olarak çektiği ‘Laal Singh Chaddha’nın corona virüsü salgını nedeniyle yarıda kalan çekimlerini Niğde’nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık bölgesinde tamamlamak için 3 gün önce kente geldi. Kentte çekim yapılacak yerleri inceleyen ünlü aktör otele döndüğü sırada kendisini bekleyen çok sayıda Niğdeliyi görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

300 KİŞİLİK EKİPLE 45 GÜNDE ÇEKİLECEK

Film çekimlerinin Ekim ayında başlayacağını dile getiren Vali Yılmaz Şimşek, özellikle savaş sahneleri için Niğde’nin tercih edildiğini kaydetti. Aamir Khan ile sohbetleri sırasında ünlü aktörün Niğde’ye olan beğenisini dile getirdiğini belirten Şimşek, çekimlerin 300 kişilik bir ekiple 45 gün süreceğini belirtti.

Otelde ünlü oyuncuyla görüşen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Amir Khan'ın başrolde olduğu bir filmin bir bölümü ilimizde Demirkazık bölgesinde çekilecek. Milyonlarca kitleyle buluşacak bir filmin bizde çekiliyor olması ilimiz açısından çok önemli. İlimizin tanıtılması açısından çok önemli.

Bu filmin çekimi sırasında gerekli desteği göstereceğiz, her türlü yardımı yapacağız. Daha önce ilimizde 'Mavzer' filmi çekilmişti. İnanıyorum ki bunların devamı gelecek. Niğde ve Aladağlar, Demirkazık bölgesi film çekimi açısından da marka haline gelecek. Yaptığımız marka şehir projesinde de marka yüzümüz, Demirkazık Dağı idi. Demirkazık özelliğine uygun olarak film yapımcılarını cezbediyor. Bu filmi gören kitleler, bu bölgeyi görmek isteyecekler.

Bu film çekildiği zaman, Demirkazık bölgesi, dünyada tanınır hale gelecek. Hintliler açısından bir destinasyon olacağına inanıyorum. Şu anda ekip nerelerde çekim yapacaklarını tespit ediyor. Demirkazık bölgesini tespit etmiş durumdalar. Ekim ayı içinde yaklaşık 300 kişilik bir ekip, 45 gün boyunca çekim gerçekleştirecek. Özellikle bir savaş sahnesinin bölgemizde çekilmesi planlanıyor.. Aamir Khan'ın Niğde ve yöresini çok beğendiğini belirtti. Özellikle Aladağlar ve Demirkazık Dağı'nı çok beğenmiş. Aamir Khan, Demirkazık Dağı'nı Hindistan'daki dağlara benzettiğini ve burasının bir çok film çekimi için uygun bir bölge olduğunu ifade etti." dedi.

AAMİR KHAN KİMDİR?

Aamir Khan (d. 14 Mart 1965; Mumbai, Maharashtra), Hint oyuncu, yapımcı ve yönetmendir. Tam adı Mohammed Aamir Hussain Khan'dır. Aamir Khan 55 yaşındadır.

Aamir Khan başarılı kariyeri boyunca, Hint sinema tarihinin en etkileyici ve popüler aktörü olmuş ve dört Ulusal Film Ödülü ile yedi Filmfare Ödülü kazanmıştır. Bununla birlikte Hindistan Hükümeti tarafından 2003 yılında Padma Shri ve 2010 yılında Padma Bhushan olarak onurlandırılmıştır.30 Kasım 2011 de UNICEF Ulusal Barış Elçisi seçilmiştir. Ayrıca 2014 yılında 2. Kez Barış Elçisi seçilmiştir.

Sinema kariyerine çocuk yaşta amcası Nasir Hussain'in filmi Yaadon Ki Baaraat(1973) ile adım atan Khan, ilk uzun metrajlı filmi Holi (1984) ve arkasından trajik aşk filmi Qayamat Se Qayamat Tak(Kıyametten Kıyamete) (1988) ile başarısını kanıtlamıştır. Korku filmi olan Raakh (1989)'taki rolü ile Ulusal Film Ödülleri Juri Özel Ödülüne layık görülmüştür.

1990'lı yıllarda yaptığı romantik dram filmi Dil(1990), romans Raja Hindustani (1996) ve ona ilk Filmfare Ödüllerinde En İyi Oyuncu Ödülünü kazandıran dram filmi Sarfarosh(1999) ile Hint Sineması'na öncülük edeceğini kanıtlamıştır. Khan ayrıca Kanada-Hint ortak yapımı Earth (Toprak)(1998) filmindeki rolü ile takdir toplamıştır.

2001 yılında Khan, kendi adını taşıyan film prodüksiyon şirketini kurmuş (Aamir Khan Productions) ve yaptığı ilk filmi Lagaan (2001) ile Akademi Ödüllerinde En İyi Yabancı Dil Film kategorisine aday gösterilmiş ve Ulusal Film Ödüllerinde En Popüler Film ve Filmfare Ödüllerinde En İyi Aktör ve En İyi Film ödüllerini kazanmıştır. Dört yıl aradan sonra 2006 yılında yayınlanan filmleri Fanaa (Kayboluş) ve Rang De Basanti (Onu Sarıya Boya) filmlerindeki rolleri ile büyük beğeni toplamıştır.

Bir sonraki yıl yönetmenliğini yaptığı ve rol aldığı Taare Zameen Par (Her Çocuk Özeldir) filmindeki başarısı ile Filmfare Ödüllerinde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini almıştır. Khan'ın En büyük ticari başarısı aksiyon - dram filmi Ghajini(2008) ile gelmiş ve bunu komedi-dram filmi 3 idiots (3 Aptal) (2009), macera filmi Dhoom 3 (2013) ve hiciv(yerme) filmi PK (2014) ile Bollywood film tarihinde zirveye oturmuştur.

Bununla birlikte yardımsever kimliği ile tanınan Aamir Khan, Hint toplumunda bazıları politik krize dönüşmüş çeşitli sosyal problemlere çözüm aramaktadır.Bu amaçla hazırladığı televizyon programı Satyamev Jayate (Doğru Her Zaman Kazanır) ile bu sosyal sorunlara çözüm aramaktadır. İlk evliliğini Reena Dutta ile 1986 yılında yapmış ve bu evliliğinden Junaid (oğlu) ve Ira (kızı) isimli iki çocuğu olmuştur. 2002 yılında boşanan Khan 2005 yılında Yönetmen Kiran Rao ile evlenmiş ve bu evliliğinden tüp bebek yolu ile Azad (oğlu) isimli çocuğu olmuştur.

Filmleri

1973 - Yaadon Ki Baarat Karakter: Young Ratan

1974 - Madhosh Karakter:

1985 - Holi Karakter: Madan Sharma

1988 - Qayamat Se Qayamat Tak (Kıyametin Kıyameti) Karakter: Raj

1989 - Raakh (Küller) Karakter: Amir Hussein

1989 - Love Love Love (Gençler Severse) Karakter: Amit Verma

1990 - Deewana Mujh Sa Nahin (Kahır) Karakter: Ajay Sharma

1990 - Jawani Zindabad Karakter: Shashi Sharma

1990 - Tum Mere Ho (Sen Benimsim) Karakter: Shiva

1990 - Dil (Kalp) Karakter: Raja

1990 - Awwal Number (Bir Numara) Karakter: Sunny

1991 - Afsana Pyar Ka (Efsane Aşk) Karakter: Raj

1991 - Dil Hai Ke Manta Nahin (Kalp Anlamaz) Karakter: Raghu Jetley

1992 - Parampara (Gelenek) Karakter: Ranvir Prithvi Singh

2009 - 3 Idiots (3 Aptal) Karakter: 'Rancho' Shamaldas Chanchad

2009 - Luck By Chance (Misafir Oyuncu)

2010 - Dhobi Ghat (Mumbai Günlükleri) Karakter: Arun

2011 - Big In Bollywood (Belgesel - Misafir Oyuncu)

2011 - Delhi Belly (2011) (Misafir Oyuncu)

2012 - Talaash (Aranıyor) Karakter: Surjan Singh Shekhawat

2013 - Bombay Talkies (Misafir Oyuncu) Karakter: Aamir Khan(Kendisi)

2013 - Dhoom 3 (Kargaşa) Karakter: Sahir / Samar

2014 - PK Karakter: PK

2015 - Dil Dhadakne Do (Bırak Kalp Atsın) Karakter: Pluto(Seslendirme)

2016 - Dangal (2016) Karakter: Mahavir Singh Phogat

2017 - Secret Superstar (2017) Karakter:-

2018 - Thugs Of Hindostan (2018) Karakter:- (Yapım Aşamasında)