Acıbadem Okulları'ndan Uluslararası Sanat Buluşması “Mananın Rengi” Sergisi açılıyor

Kur'an-ı Kerim'in anlam dünyasını öğrencilerin bakış açılarıyla yorumlayan sergide, çocukların ayetler üzerine gerçekleştirdikleri tefekkür çalışmalarından doğan eserler yer alıyor. Farklı ülkelerden öğrencileri ortak bir anlam ve sanat zeminininde buluşturan sergi, sanatın evrensel dili aracılığıyla kültürler arası etkileşime de katkı sunuyor.

1415 Projesi kapsamında hazırlanan eserler, öğrencilerin yalnızca sanatsal becerilerini ortaya koymakla kalmıyor; aynı zamanda onların Kur'an-ı Kerim ile kurdukları anlam ilişkisini, düşünce dünyalarını ve ayetlerden hareketle geliştirdikleri yorumlarını da yansıtıyor. Her eser, öğrencilerin tefekkür süreçlerinden izler taşıyan özgün bir anlatı niteliği taşıyor.

Acıbadem Okulları tarafından yürütülen proje, gençlerin sanat yoluyla düşünmelerini, sorgulamalarını ve manevi değerlerle estetik üretim arasında bağ kurmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Sergi, öğrencilerin farklı kültürlerden akranlarıyla ortak bir çalışma içerisinde yer almalarına imkân tanırken aynı zamanda sanatın birleştirici gücünü de görünür kılıyor.

15 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 19.00'da açılışı gerçekleştirilecek olan "Mananın Rengi" Resim Sergisi, eğitim, sanat ve kültür dünyasından birçok ismi bir araya getirecek.

Tarih: 15 Haziran 2026

Saat: 19.00 – 21.30

Yer: Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi

Acıbadem Okulları, Pak-Turk Maarif ve Medresja Shkoder iş birliğiyle gerçekleştirilen "Mananın Rengi" Resim Sergisi, gençlerin anlam arayışını sanatla buluşturan uluslararası bir kültür ve sanat etkinliği olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.