Açık Unutulmuş Mikrofon’dan öyküler

Ketebe Yayınları tarafından okuyucuyla buluşturulan eser, Yıldız’ın dördüncü öykü kitabı. Daha önce Cam Koridor, Ağır Boşluk ve İnatçı Leke adlı hikaye kitaplarına imza atan Yıldız’ın ‘Kaybolmuş Kaderler Müzesi’ adlı bir de romanı var. İnatçı Leke (2015) ile Türkiye Yazarlar Birliği En İyi Hikaye Kitabı Ödülü kazanan Yıldız, yeni kitabı Açık Unutulmuş Mikrofon’da toplam 24 öyküye yer veriyor.

Öyküleri ve yazıları Yedi İklim, Dergah, Hece, Türk Dili, Post Öykü, İtibar gibi dergilerde de yayınlanan Yıldız’ın öykü kişileri genellikle bütün çelişkileriyle yaşamı duyumsayan ve fakat ayakta kalmak isteyen, vazgeçmeyen bireylerin mücadelesini dile getiriyor.

DERİNLİKLİ ANLATIM

‘Anlattığım kişiyi eksik anlatırsam ona kötülük etmiş olurum’ diyen yazar aynı zamanda felsefî anlatımın yoğun olduğu öyküleriyle okuru derinlikli bir düşünceye de çekiyor.

Yıldız’ın öykülerinde kimliksiz bireylerden makam sahibi kişilere kadar her gruptan insana yer veriliyor. Yazar, öykülerindeki karakterleri anlatırken okurun da kendisiyle yüzleşmesini sağlıyor. Bunu yaparken de, Hatice Ebrar Akbulut’un deyimiyle, boğucu, asi, suçlayıcı bir dil yerine yapıcı, sakin, soğukkanlı bir dil kullanıyor.