23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7507
  • 6,3668
  • 275.785
  • 101144
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Adalete açılan film festivali

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin 9. kez düzenleyeceği ‘Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’, ‘Dijital adalet’ konusuyla 22-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sinema alanında “adalet” temasının ele alındığı Suç ve Ceza Film Festivali’nin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, her gün adalet, suç ve ceza hukuku konusunda büyük sorunlarla karşılaştıklarını dile getirerek, Suç ve Ceza Film Festivali’nin önemine değindi. Sözüer “Biz yeni toplantılarımızda ‘Robotların sorumluluğu olabilir mi?’ sorusunu tartışıyoruz. Robotların ceza sorumluluğunu tartışmak şu anlama geliyor, robotlar insan mıdır? Buradan da insan nedir sorusuna kadar giden hem felsefi hem de adaletle ilgili tartışmalar söz konusu olacak” dedi. 

ADALET VE SANAT EL ELE       

Festivalin program koordinatörü Prof. Dr. Bengi Semerci ise adaletin sanat için sanatın da adalet için önemli olduğuna dikkati çekerek, “Biz bu inançla bu festivali oluşturduk. Dolayısıyla adaleti merkezde tutarak film üreten yönetmenlerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.  Semerci, festival süresince filmlerin Nişantaşı sinemaları ve Beyoğlu Atlas Sinemasında izleyicilerle buluşacağını söyledi. Festival kapsamında düzenlenen “9. Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması”nın bu yılki jüri başkanı ise Zühal Olcay oldu. Jüride ayrıca Saraybosna Film Festivali’nin kreatif direktörlüğünü de yapan İzeta Gredavic, Afganistan’dan yönetmen Sahraa Karimi, yönetmen Onur Saylak, Romanya’dan film yapımcısı Ioana Uricaru yer alıyor.  Bu yıl proje yarışması olarak yapılacak ve 68 kısa film senaryosunun değerlendiriliceği Altın Terazi Kısa Film Proje Yarışması’nın jürisinde ise senaryo danışmanı Simona Nobile, yazar Tarık Tufan ve yapımcı Maxine Williamson bulunuyor.  Festival kapsamında 9. Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda “Batmadan”, “Bir Oğul”, “Gerilla”, “Hapishane Müdürü”, “Keskin Bir Bıçak”, “Küçük Şeyler”, “Papicha”, “Verida’nın Düğünü” filmleri gösterilecek.  

PANELLER DÜZENLENECEK 

Suç, ceza ve adaletle ilgili sorunların sinema sanatındaki yansımasını kitlelere ulaştırmayı amaçlayan festival bünyesinde “Dijitalleşme ve Sinemanın Gelecek 10 Yılı” ve “80’lerde Kadın Yönetmen Olmak” başlıklı iki panel düzenlenecek. Bu yıl “Dijital adalet” olarak belirlenen festivalin akademik programında dünyanın her yerinden gelen hukuk, psikiyatri, sosyoloji ve politika alanlarında önemli isimler tartışmalara katılacak. Akademik program, İstanbul Üniversitesi ana bina salonlarında ücretsiz katılıma açık olarak yapılacak.      

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump'tan "Başkan Erdoğan" görüşmesi sonrası ilk açıklama

Trump'tan 'Başkan Erdoğan' görüşmesi sonrası ilk açıklama

İngiltere Kraliçesi artık o kıyafetin 'sahte'sini giyebilecek

İngiltere Kraliçesi artık o kıyafetin 'sahte'sini giyebilecek

The Times'tan İngiliz hükümetine çağrı: DEAŞ’lıların çocuklarını getirmek göreviniz

The Times'tan İngiliz hükümetine çağrı: DEAŞ’lıların çocuklarını getirmek göreviniz

Erol Erdoğan: Ailedeki bağlar zayıflıyor, boşluğu medya dolduruyor

Erol Erdoğan: Ailedeki bağlar zayıflıyor, boşluğu medya dolduruyor

4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Yeni bir bulguya rastlandı

4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Yeni bir bulguya rastlandı

4 kardeşin korkunç ölümü: Ön otopsi raporu belli oldu

4 kardeşin korkunç ölümü: Ön otopsi raporu belli oldu

Bolu'da vahşet! 6 kedi ayakları kopmuş halde bulundu

Bolu'da vahşet! 6 kedi ayakları kopmuş halde bulundu

Böyle baklava görülmedi! İçerisinde öyle bir şey var ki...

Böyle baklava görülmedi! İçerisinde öyle bir şey var ki...
 

POPÜLER HABERLER

Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım videosu

Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım videosu

Akad İmparatorluğu'nun neden çöktüğü belli oldu

Akad İmparatorluğu'nun neden çöktüğü belli oldu

Böyle baklava görülmedi! İçerisinde öyle bir şey var ki...

Böyle baklava görülmedi! İçerisinde öyle bir şey var ki...

Tehlikeli kara büyü bulundu! Antalya'da şaşırtan keşif

Tehlikeli kara büyü bulundu! Antalya'da şaşırtan keşif

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA