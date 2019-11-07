Adalete açılan film festivali

Sinema alanında “adalet” temasının ele alındığı Suç ve Ceza Film Festivali’nin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, her gün adalet, suç ve ceza hukuku konusunda büyük sorunlarla karşılaştıklarını dile getirerek, Suç ve Ceza Film Festivali’nin önemine değindi. Sözüer “Biz yeni toplantılarımızda ‘Robotların sorumluluğu olabilir mi?’ sorusunu tartışıyoruz. Robotların ceza sorumluluğunu tartışmak şu anlama geliyor, robotlar insan mıdır? Buradan da insan nedir sorusuna kadar giden hem felsefi hem de adaletle ilgili tartışmalar söz konusu olacak” dedi.

ADALET VE SANAT EL ELE

Festivalin program koordinatörü Prof. Dr. Bengi Semerci ise adaletin sanat için sanatın da adalet için önemli olduğuna dikkati çekerek, “Biz bu inançla bu festivali oluşturduk. Dolayısıyla adaleti merkezde tutarak film üreten yönetmenlerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Semerci, festival süresince filmlerin Nişantaşı sinemaları ve Beyoğlu Atlas Sinemasında izleyicilerle buluşacağını söyledi. Festival kapsamında düzenlenen “9. Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması”nın bu yılki jüri başkanı ise Zühal Olcay oldu. Jüride ayrıca Saraybosna Film Festivali’nin kreatif direktörlüğünü de yapan İzeta Gredavic, Afganistan’dan yönetmen Sahraa Karimi, yönetmen Onur Saylak, Romanya’dan film yapımcısı Ioana Uricaru yer alıyor. Bu yıl proje yarışması olarak yapılacak ve 68 kısa film senaryosunun değerlendiriliceği Altın Terazi Kısa Film Proje Yarışması’nın jürisinde ise senaryo danışmanı Simona Nobile, yazar Tarık Tufan ve yapımcı Maxine Williamson bulunuyor. Festival kapsamında 9. Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda “Batmadan”, “Bir Oğul”, “Gerilla”, “Hapishane Müdürü”, “Keskin Bir Bıçak”, “Küçük Şeyler”, “Papicha”, “Verida’nın Düğünü” filmleri gösterilecek.

PANELLER DÜZENLENECEK

Suç, ceza ve adaletle ilgili sorunların sinema sanatındaki yansımasını kitlelere ulaştırmayı amaçlayan festival bünyesinde “Dijitalleşme ve Sinemanın Gelecek 10 Yılı” ve “80’lerde Kadın Yönetmen Olmak” başlıklı iki panel düzenlenecek. Bu yıl “Dijital adalet” olarak belirlenen festivalin akademik programında dünyanın her yerinden gelen hukuk, psikiyatri, sosyoloji ve politika alanlarında önemli isimler tartışmalara katılacak. Akademik program, İstanbul Üniversitesi ana bina salonlarında ücretsiz katılıma açık olarak yapılacak.