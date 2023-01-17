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Kültür Sanat

Adana şalvarına tescil başvurusu

Adana'nın yöresel kıyafeti olmasına rağmen son yıllarda çok fazla tercih edilmeyen şalvar için Yüreğir Ziraat Odası, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almak adına başvuru yaptı. Şalvar üretimi yapan esnaf ve vatandaşlar, kültürün yok olmaması için başvuruyu olumlu bulduklarını aktardı.

IHA17 Ocak 2023 Salı 09:42 - Güncelleme:
Adana şalvarına tescil başvurusu
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190 yıl önce 1833 yılında Mısırlı İbrahim Paşa'nın Çukurova'yı istila etmesiyle şalvar kültürü Adana'ya giriş yaptı. Yörede siyah rengi, genişliği ve rahatlığıyla şalvar hem kadınlar hem de erkekler tarafından çok kullanılır hale geldi. Mısırlı tarım işçilerinin Çukurova'ya yerleşmeleriyle yaygınlaşan şalvar, yöre halkı tarafından da benimsenerek daha çok tarlada çalışırken giyildi. Ancak bir süre sonra özellikle erkekler tarafından siyah renkli şalvar, üzerine beyaz gömlek, yelek ve kasket giymek moda haline geldi. Bu zamana kadar özellikle rahat olmasından dolayı tercih edilen şalvar son yıllarda hem erkek hem de kadınlar tarafından tercih edilmez hale geldi. Artık çok tercih edilmeyen şalvarın diğer kuşaklara aktarılması adına ise Yüreğir Ziraat Odası, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almak için başvuru yaptı.

Şalvar üreticisi Ayhan Korur, 3 kuşaktır şalvar yaptıklarını belirterek, "Geleneksel şalvar artık yok denecek kadar az satılıyor. Yaşlılardan başka kimse almıyor. Bizden sora bu kültür yok olacak. Patent almak için başvuru yapmaları çok önemli. Hem Adana'nın kültürünün olduğu tescillenecek hem de böylece gelecek kuşaklara aktarılmış olacak. Geç de olsa bunun düşünülmesi bence çok iyi olmuş" dedi.

Hala şalvar giyen vatandaşlar ise rahat olduğu için şalvarı tercih ettiklerini belirterek, bu kültürün bitmemesi gerektiğini söyledi.

11 ÜRÜN PATENTLİ OLACAK

Daha önce de Adana kebabı, Adana şalgamı, Çukurova pamuğu, Feke tapan bıçağı,, Kozan portakalı, Adana karpuzu, Adana bici bici, Adana içli köfte, Adana analı kızlı ve Adana şırdanına tescil alınmıştı. Adana şalvarına da tescil alınması halinde 11. ürüne patent alınmış olunacağı ifade edildi.

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