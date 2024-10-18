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Kültür Sanat

Adıyaman'da Roma döneminden kalma keşif

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Roma dönemine ait 1700 yıllık oda mezar bulundu.

AA18 Ekim 2024 Cuma 10:40 - Güncelleme:
Adıyaman'da Roma döneminden kalma keşif
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Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yukarı Nasırlı köyünde ihbar üzerine yaptıkları incelemede Roma dönemine ait eser bulduklarını anlattı.

Alkan, şöyle konuştu:

"İncelemelerimiz sonunda yerleşim alanı, oda mezar ve mezar üzerinde kadın kabartması tespit ettik. Kadın kabartması yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde 1700 yıl önceye tarihlenmektedir. Doğu ve batı kısımlarında yerleşim alanları belirledik. Alanı Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne tescillenmesi için sunacağız."

Köylülerden Erdal Yılmaz ise oda mezar ile kadın kabartmasının uzun süredir var olduğunu, durumu müze müdürlüğü yetkililerine bildirdiklerini ifade etti.

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