İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2026 Cuma / 8 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0283
  • EURO
    52,77
  • ALTIN
    6839.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Kültür Sanat
  • >
  • 'Adres İmgeleri-Bir Başlangıcın İzleri' karma sergisi Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak
Kültür Sanat

'Adres İmgeleri-Bir Başlangıcın İzleri' karma sergisi Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak

“Adres İmgeleri / Bir Başlangıcın İzleri” Karma Sergisi, 28 Nisan – 5 Mayıs 2026 tarihleri arasında Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

HABER MERKEZİ24 Nisan 2026 Cuma 16:51 - Güncelleme:
'Adres İmgeleri-Bir Başlangıcın İzleri' karma sergisi Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak
ABONE OL

Küratörlüğünü Mevlüde Burnaz'ın üstlendiği sergide; Sevim Ersoy'un çini, Sanaz Alborzi'nin kûfî hat, Ayşe Tak'ın minyatür, Ömer Faruk Dere'nin kaligrafi, Hacer Sönmez'in tezhip ve Ayşe Betül Yaman'ın mimari çizim alanındaki eserleriyle öğrencilerinin üretimleri yer alacak.

Farklı sanat disiplininden 6 eğitmenin 72 öğrenciyle oluşturdukları 110 eseri kapsayan sergi, sanatın kökleriyle kurulan bağı güncel ifade alanına taşıyan bir yaklaşımı benimserken, "imge" kavramını merkeze alarak sanatın dili üzerine düşünmeyi teşvik ediyor.

Adressanat atölyelerinde gerçekleşen sanatsal üretimleri kayıt altına alarak, her yıl farklı temalar ve yeni katmanlarla genişleyecek arşivsel bir yaklaşımı hedefleyen sergi, bu yönüyle gelecekte zenginleşerek büyüyecek kapsamlı bir sanat arşivinin ilk adımı olma niteliği taşıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Cenaze dönüşü feci kaza kamerada: Otomobilden fırlayan 10 aylık bebekten acı haber

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.