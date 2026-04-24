'Adres İmgeleri-Bir Başlangıcın İzleri' karma sergisi Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak

Küratörlüğünü Mevlüde Burnaz'ın üstlendiği sergide; Sevim Ersoy'un çini, Sanaz Alborzi'nin kûfî hat, Ayşe Tak'ın minyatür, Ömer Faruk Dere'nin kaligrafi, Hacer Sönmez'in tezhip ve Ayşe Betül Yaman'ın mimari çizim alanındaki eserleriyle öğrencilerinin üretimleri yer alacak.

Farklı sanat disiplininden 6 eğitmenin 72 öğrenciyle oluşturdukları 110 eseri kapsayan sergi, sanatın kökleriyle kurulan bağı güncel ifade alanına taşıyan bir yaklaşımı benimserken, "imge" kavramını merkeze alarak sanatın dili üzerine düşünmeyi teşvik ediyor.

Adressanat atölyelerinde gerçekleşen sanatsal üretimleri kayıt altına alarak, her yıl farklı temalar ve yeni katmanlarla genişleyecek arşivsel bir yaklaşımı hedefleyen sergi, bu yönüyle gelecekte zenginleşerek büyüyecek kapsamlı bir sanat arşivinin ilk adımı olma niteliği taşıyor.