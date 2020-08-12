AA 12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:27 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:29

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin ilçesini terör örgütü YPG/PKK’dan arındıran Türkiye, ilçede terör örgütünün tahrip ettiği kültürel varlıklara sahip çıkmaya devam ediyor.



Bu kapsamda Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü, ilçede yer alan Nebi Huri Türbesi'ni aslına uygun restore ediyor.

Sene sonunda bitmesi planlanan restorasyon çalışmaları uzman ekiplerce titizlikle yürütülüyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerine göre, Türkiye sınırına yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta yer alan Nebi Huri Türbesi'nin tarihi milattan sonra 3. yüzyıla uzanıyor.

- "TÜRKİYE, TARİHİMİZE KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKIYOR"

Türbedeki restorasyon çalışmalarında görevli Suriyeli Ahmed Buşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 6 aydır restorasyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğünün destekleriyle bu tarihi yapının dokusuna uygun olarak çalışmalar yapılıyor, inşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde yapının tadilatı tamamlanmış olacak." dedi.



Afrinli Şiyar Muhammed de terör örgütü ve Esed rejiminin türbeye zarar verdiğini belirterek, "Türkiye bu tarihi yapıya sahip çıkarak tekrar ayağa kaldırıyor, tarihimize kültürümüze sahip çıkıyor. Teşekkürlerimizi iletiyoruz." şeklinde konuştu.