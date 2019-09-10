Ağlasam sesimi duyar mısınız mezar taşlarında 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 2012 yılında dahil edilen, Anadolu’daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı’na ev sahipliği yapan ve “İkinci Efes” olarak adlandırılan Aizanoi Antik Kenti’nde envanter ve katolog çalışması sürüyor. Kazı Başkan Vekili Dr. Ahmet Türkan, bugüne kadar 500 mezar taşının envanterini çıkardıklarını söyledi. Bu tarihi eserlerden, antik çağdaki yaşama dair önemli veriler elde ettiklerini aktaran Türkan, “Mezar taşlarından, ölenlerin yakınlarının yas süreçlerinin nasıl olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Özellikle genç yaştaki ölümler, çocuk ve bebek ölümleri hatta doğmamış çocukların ölümleriyle ilgili mezar taşlarında yazılar var. Çektikleri acıyı, döktükleri gözyaşını anlatan mezar şiirleri var.” diye konuştu.

Antik çağın gözde meslekleri

Aizonoi Antik kentin bulunan mezar taşlarında dönemin meslek bilgilerinin de yer alığını söyleyen Dr. Ahmet Türkan, “Antik kentte avukatlık, noterlik, öğretmenlik ve yol bekçiliği gibi meslek sahiplerinin mezar taşlarına rastladık. Kayıt altına aldığımız taşların arasında bir başhekime ve doktorlara ait mezar taşları da bulunuyor.” ifadelerini kulandı.