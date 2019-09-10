28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7466
  • 6,3509
  • 278.408
  • 100605
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Ağlasam sesimi duyar mısınız mezar taşlarında 

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti’nde devam eden kazılarda bulunan mezar taşlarında, Roma dönemindeki genç ölümlerinde çekilen acıları ve dökülen gözyaşlarını anlatan şiirlere rastlandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi’ne 2012 yılında dahil edilen, Anadolu’daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı’na ev sahipliği yapan ve “İkinci Efes” olarak adlandırılan Aizanoi Antik Kenti’nde envanter ve katolog çalışması sürüyor. Kazı Başkan Vekili Dr. Ahmet Türkan, bugüne kadar 500 mezar taşının envanterini çıkardıklarını söyledi.  Bu tarihi eserlerden, antik çağdaki yaşama dair önemli veriler elde ettiklerini aktaran Türkan, “Mezar taşlarından, ölenlerin yakınlarının yas süreçlerinin nasıl olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Özellikle genç yaştaki ölümler, çocuk ve bebek ölümleri hatta doğmamış çocukların ölümleriyle ilgili mezar taşlarında yazılar var. Çektikleri acıyı, döktükleri gözyaşını anlatan mezar şiirleri var.” diye konuştu. 

Antik çağın gözde meslekleri 

Aizonoi Antik kentin bulunan mezar taşlarında dönemin meslek bilgilerinin de yer alığını söyleyen Dr. Ahmet Türkan, “Antik kentte avukatlık, noterlik, öğretmenlik ve yol bekçiliği gibi meslek sahiplerinin mezar taşlarına rastladık. Kayıt altına aldığımız taşların arasında bir başhekime ve doktorlara ait mezar taşları da bulunuyor.” ifadelerini kulandı. 

Akıncı İHA´nın tam güç motor testi yapıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Seçim bitti her şey yalan oldu'

'Seçim bitti her şey yalan oldu'

Bir ülke ile daha kapıda vize dönemi

Bir ülke ile daha kapıda vize dönemi

Ryan Babel, Estonya maçında yıldızlaştı

Ryan Babel, Estonya maçında yıldızlaştı

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

'Güvenli bölge' için Türkiye’ye geliyorlar

'Güvenli bölge' için Türkiye’ye geliyorlar

Trump: Müzakereler öldü

Trump: Müzakereler öldü

Hollanda'da silahlı saldırı

Hollanda'da silahlı saldırı

MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı

MİT ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´un göbeğine indiler; köpekleri kovaladılar

İstanbul´un göbeğine indiler; köpekleri kovaladılar

Roma dönemine ait! Mezar taşına ne yazmışlar?

Roma dönemine ait! Mezar taşına ne yazmışlar?

İnsan gibi tepki veren komik hayvanlar

İnsan gibi tepki veren komik hayvanlar

Dikkat uykunuzu kaçırabilir! 30 yıldır gizemi çözülemiyor...

Dikkat uykunuzu kaçırabilir! 30 yıldır gizemi çözülemiyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA