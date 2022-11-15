Ahmet Kekeç unutulmadı... Dualarla anıldı

TürkMedya Ailesi, basının cesur kalemlerinden AKŞAM Yazarı Ahmet Kekeç'i vefatının 2'nci yılında, Eyüp Sultan'daki kabri başında andı. Geride unutulmaz eserler bırakan Kekeç için Kuran-ı Kerim okundu.

Merhum AKŞAM Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki Mihrişah Vâlide Sultan Külliyesi Haziresi'ndeki kabri başında ölümünün ikinci yılında anıldı. Milli duruşu ve davasına olan inancından asla taviz vermeyen Kekeç, 14 Kasım 2020 tarihinde 59 yaşında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Anma etkinliğine AKŞAM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ile birlikte TürkMedya çalışanları katıldı.

'BAĞIMSIZ BİR KALEMDİ'

Ahmet Kekeç'in oğlu Hakan Kekeç, "Bir gazeteci için en önemli hasletlerden birisi bağımsız kalma özverisidir. Babamın ömrü ve gazetecilik yaşamı boyunca kişisel görüşleri, öngörüleri ve sezileri olmuştu. Fakat bu kararları hep bağımsız alırdı. Kalemi tamamen kendisine bir başka değişle kendi zihin haritalarına aitti. Okumaya ve üsluba çok önem veren hayatı algılarken anlatırken insanları doğru yönlendirebilmek için insanın ne olduğunu anlamaya çalışan bir gazeteciydi. Bana göre istisna barındırıyordu. TürkMedya ve daha önce de çalıştığı yerlerde bu bağımsızlığına hep saygı duyuldu" diye konuştu.

TürkMedya çalışanlarının katıldığı anma töreninde Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

HİKÂYE, ELEŞTİRİ VE DENEMELER BIRAKTI

Kekeç, üniversiteye kadar Malatya'da eğitim gördü. Yükseköğrenimini Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nde gerçekleştiren gazetecinin, ilk kez 17 yaşındayken Gırgır dergisinde mizah öyküleri yayınlandı. Kekeç 1997 yılında MGV Gençlik Dergisi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi. Kekeç, 28 Şubat sürecini anlatan Yağmurdan Sonra adlı bir romana imza attı.