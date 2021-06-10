İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2021 Perşembe / 29 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5079
  • EURO
    10,3711
  • ALTIN
    517.12
  • BIST100
    1459.62
  • Haberler
  • >
  • Kültür Sanat
  • >
  • AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana Ulu Cami'den 19 yıl önce çalınan çinilerin Hollanda'dan çıktığını belirtti
Kültür Sanat

AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana Ulu Cami'den 19 yıl önce çalınan çinilerin Hollanda'dan çıktığını belirtti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Ulu Cami'den 19 yıl önce çalınan 500 yıllık 223 karo İznik çinisinden 2'sinin ve 1 çini panonun Hollanda'dan çıktığını kaydetti.

AA10 Haziran 2021 Perşembe 15:18 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 15:55
ABONE OL

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sanat ve kültür varlıklarının çalınmasının çok büyük bir suç ve ahlaksızlık olduğunu belirtti.

Adana Ulu Cami'den 19 yıl önce restorasyon sırasında çalınan, 500 yıllık 223 karo İznik çinisinden 2'sinin ve 1 çini panonun Hollanda'dan çıktığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Kurumlarımız ülkemizden çalınan varlıklarımızı çok sıkı şekilde takip ediyor ve Türkiye'ye getirilmesini temin ediyor. Kültür ve sanat varlıklarımızı dünyanın her yerinde takip eden yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemizden çalınan eserlerimizin geri alınması için yoğun mücadele veren herkesi tebrik ediyoruz. Pek çok varlığımız gibi Adana'daki muhteşem Ulu Cami de kendi güzelliklerine yeniden kavuşacak."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.