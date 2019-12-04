Akdamar Londra’da

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından “Anadolunun saklı anıtları gün yüzüne çıkıyor” projesi kapsamında düzenlenen “Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi” Londra’da açıldı. Fitzrovia’daki Noho Showrooms sergi salonunda düzenlenen resepsiyonla açılışı gerçekleştirilen sergiye, Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Şahak Maşaliyan, Ermeni Vakıflar Cematı Başkanı Bedros Şirinoğlu’nun da aralarında olduğu dini cemaat temsilcileri ile Türk ve Ermeni toplumundan temsilciler katıldı. Serginin açılışında “Anadolu’nun Saklı Anıtları Gün Yüzüne Çıkıyor: Ahtamar” başlıklı film de İngilizce ve Türkçe olarak gösterildi.

Sergiye katılanlar Akdamar fotoğraflarını ilgiyle izledi.

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Törende konuşan Maşaliyan, Ermeni medeniyetinin bir parçası olan ve binlerce yıllık aşınmaya dayanan Akdamar Kilisesi’nin fotoğraflarının daha önce İstanbul’da ve New York’ta sergilenmesi sırasında da hazır bulunduğunu belirterek, “O zaman bu serginin çok daha fazla sayıda insana ulaşması gerektiğini düşünmüştüm. Dileğimiz gerçek oldu ve bugün Londra’da da sergi açıldı” diye konuştu. Maşaliyan, Akdamar Kilisesi ve diğer anıtsal tarihi yapılara Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği ilgi ve hassasiyetten memnuniyet duyduklarını dile getirerek, “Cumhurbaşkanımızın vizyonunun önderliğinde Ahtamar Kilisemize özel ilgi ve alaka gösterildi.” ifadesini kullandı. Kiliseye Türk devletinin ayırdığı kaynaklara dikkati çeken Maşaliyan, eserin bu sayede Türkiye’nin kültürel ve inanç turizmi için en gözde ziyaret yerlerinden biri haline geldiğini vurguladı. Maşaliyan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a ve Akdamar Kilisesi’nin fotoğraflarını çeken sanatçı İzzet Keribar’a da teşekkür etti.