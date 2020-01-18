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Kültür Sanat

Çingene Kız'ın gözlerine ziyaretçi akını

Gaziantep'te, kentin simgesi 'Çingene kız' mozaiğine ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi'ni geçen yıl 340 bin 569 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

DHA18.01.2020  13:57 - Güncelleme: 18.01.2020  13:57

Gaziantep'te, 30 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Zeugma Mozaik Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Dünyanın en büyük mozaik müzesi unvanına sahip müzede, Gaziantep ile özdeşleşmiş 'Çingene kız' mozaiği, Mars Heykeli ile Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi tarihe ışık tutan eserler sergileniyor. Müzedeki ziyaretçi sayısı 2019 yılında, bir önceki yıla oranla yaklaşık 75 bin kişi arttı. 2018 yılında 266 bin 560 kişi ziyaret ettiği müzeyi, geçen yıl 340 bin 569 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Ziyaretçilerin en yoğun ilgiyi gösterdiği eser ise kentin simgesi haline gelen 'Çingene Kızı' mozaiği oldu.

2018 yılının sonunda ABD'den getirilen 'Çingene Kız' mozaiğinin kayıp parçalarının sergilenmeye başlandığı Zeugma Mozaik Müzesi'ne bu yıl da turist akını olması bekleniyor.

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