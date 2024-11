ALEM Talks'ın konuğu Gamze Saraçoğlu: Bodrum'un havası, suyu bana hep kendimi çok iyi hissettirdi

Gamze Saraçoğlu, yaz aylarını Bodrum'da home office çalışarak ve Yunan Adaları'na yaptığı keyifli bir seyahatle geçirdi. Yaz boyunca İstanbul'a gidip gelerek işlerini de aksatmadığını belirterek 'Aslında bu yaz bana kısa gelse de çok güzel geçti. Tam keyfini çıkaramasam da bence verimli geçirdim. Bodrum'da "home office" çalışmaya başladım. Yunan Adaları'na güzel bir seyahat yaptım. Arada bir fuar için asistanımla Paris'e gittim. O benim için hem çok verimli hem çok keyifli oldu. Gitmek istediğim bütün sergilere, galerilere gittim. 5-6 aydır bir tık uzak kalmıştım, bu seyahatler de arayı kapatmak için iyi bir fırsat oldu. Onun dışında köpeklerimle, sakin bir yaz geçirdim. Arada işlerimi halletmek için İstanbul'a gidip geldim.'dedi.

ASLINDA O DA İYİ GELİYOR DEĞİL Mİ? TATİLLER ARASINDA ÖZLÜYORUZ GALİBA İSTANBUL'U?

'Bence sürekli tatil yaptığın zaman onun da bir kıymeti kalmıyor. İstanbul'a gelip, şehrin stresini yaşadıktan sonra Bodrum'a gitmek daha keyifli oluyor. Ben, çok eskiden beri hep Bodrum'cuydum. Biz herhalde 15-20 yıldır hep Bodrum'a gidiyoruz. O yüzden Bodrum'da olmak, bence beni çok besliyor. Tatil için başka bir yere gitmeyi aramıyorum bile.'

BODRUM SENİN İÇİN NEYİ İFADE EDİYOR?

Bodrum'un kendisi için adeta ikinci bir ev olduğunu belirten Gamze Saraçoğlu, bu bölgenin havası ve suyunun kendisine her zaman iyi geldiğini belirten Saraçoğlu, 'Benim bir yerleri görmeye gittiğim, yeni deneyimler kazandığım her an böyle modum değişir. Ama Bodrum ikinci evim olduğu için çok iyi geliyor. Uçağa bindiğim andan itibaren başlıyor mutluluğu. Çünkü Bodrum'un havası, suyu bana hep kendimi çok iyi hissettirdi.' dedi.

BENCE SENİN MODUN HER ZAMAN İYİ. HEP Mİ BÖYLEYDİN, MODUNU YÜKSEK TUTMAYI ZAMANLA MI ÖĞRENDİN?

'Modum iyi benim galiba, evet. Dışarıdan da böyle mi bilmiyorum ama her şeyin kötü tarafını düşünen bir insan değilim. Genelde her şeye pozitif bakmayı tercih ederim. Ama bu bir tercih mi, yoksa içgüdüsel mi yapıyorum bilmiyorum. Sadece anda kalmaya çalışıyorum.'

NASIL BAŞARIYORSUN ANDA KALMAYI?

Geçmişte yaşadığı zor süreçlerden ders çıkararak pozitif düşüncenin önemini anlatan Saraçoğlu 'Bu, aslında birkaç zor süreçten geçip sonunda öğrendiğim bir şey. Çok zor zamanlar yaşadım ama kendimi hiç depresyonda, karanlık bir halde bulmadım. Belki kendimi de düşürmedim, bu benim yapım da olabilir. Genelde keyifliyimdir ve bence hayat da bana bunun karşılığını birçok alanda veriyor. Pozitif düşününce negatif şeyleri dahi pozitife yormayı, oradan bir ders çıkarmayı öğrenmeye başladım. Bunlarla başa çıkmanın en doğru yolunun da ruh halimi değiştirmek olduğunu öğrendim. ' dedi.