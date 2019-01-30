Altın Ayı’ya 17 talip

7-17 Şubat’ta yapılacak festivalde bu yıl 74 ülkeden yaklaşık 400 film gösterilecek. Türk yönetmen Emin Alper’in “Kız kardeşler” filminin yanı sıra Türk asıllı yönetmen Fatih Akın’ın “Altın Eldiven” (Der goldene Handschuh) filmi de büyük ödül “Altın Ayı”nın adayları arasında gösterildi. “Kız Kardeşler” ve “Altın Eldiven” filmlerinin dünya prömiyerleri Berlinale kapsamında yapılacak. Berlinale’nin açılışını 7 Şubat’ta Danimarkalı yönetmen Lone Scherfig’in “The Kindness of Strangers” adlı film yapacak. “Forum” bölümünde Türk yönetmen Burak Çevik’in “Aidiyet” filmi, “Perspektive Deutsches Kino” bölümünde ise M. Akif Büyükatalay’ın “Oray” filmi yer alıyor.

Berlin’de uluslar arası jürinin başkanı ünlü Fransız oyuncu Juliette Binoche olacak.