Altın Kelebek ödüllerini kim aldı? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. 46. Pantene Altın Kelebek 2020 kazananları pazar gecesi belli oldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu. Altın Kelebek ödüllerini alan isimler konuşmalarını gerçekleştirdi. Peki Altın Kelebek ödüllerini kim aldı? İşte 46. Pantene Altın Kelebek 2020 kazananları ve Altın Kelebek Ödülleri gecesinde yaşananlar...
Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu yıl ilk kez farklı bir konseptle gerçekleşti. Koronavirüs salgını nedeniyle 46. Pantene Altın Kelebek 2020 kazananları ödüllerini evlerinde ve ofislerinde aldı. Peki Altın Kelebek ödüllerini kim aldı? 46. Pantene Altın Kelebek 2020 kazananlarına ödülleri evlerinde, ofislerinde elden teslim edildi. Sanatçıların teşekkür konuşmaları, bu akşam Kanal D’de ekrana gelecek. İşte merakla beklenen 46. Pantene Altın Kelebek 2020 kazananları...
İŞTE 46. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR
PANTENE YILDIZI PARLAYANLAR
- Ebru Şahin
- İlayda Alişan
-Alina Boz
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCUSU
ECEM ERKEK
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCUSU
ONUR BULDU
EN İYİ KADIN OYUNCU
EBRU ŞAHİN
EN İYİ ERKEK OYUNCU
TANER ÖLMEZ
EN İYİ ÇOCUK OYUNCU
EBRAR DEMİRBİLEK
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2
BAŞARI ÖDÜLÜ
Alice
- Merve Dizdar
- Enis Arıkan
- Ezgi Mola
- İbrahim Selim
- Şükrü Özyıldız
-Serenay Sarıkaya
EN İYİ YARIŞMA
MASTERCHEF TÜRKİYE
-Yapımcıları İrem Kanan-Bilgin Aslan
-Mehmet Şef
-Danilo Zanna
-Somer Sivrioğlu
EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
EN İYİ KADIN SUNUCU
MÜGE ANLI
EN İYİ ERKEK SUNUCU
ACUN ILICALI
EN İYİ HABER PROGRAMI
5N1K - CÜNEYT ÖZDEMİR
EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU
ECE ÜNER
EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU
CEM ÖĞRETİR
EN İYİ DİZİ ÇİFTİ
AYBÜKE PUSAT - FURKAN ANDIÇ
EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ
AYTEKİN ATAŞ – BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
EN İYİ SENARİST
DENİZ AKÇAY KATIKSIZ – İSTANBULLU GELİN
EN İYİ YÖNETMEN
YUSUF PİRHASAN
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI
ZEYNEP BASTIK
EN İYİ DJ
Hey! Douglas
EN İYİ INFLUENCER: KAFALAR EKİBİ
EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU
BURCU ÖZBERK
EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU
ÇAĞLAR ERTUĞRUL
EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ
AFİLİ AŞK
BAŞARI ÖDÜLÜ
DEMET AKBAĞ
BAŞARI ÖDÜLÜ
KEREM ALIŞIK
BAŞARI ÖDÜLÜ
HANDE YENER
BAŞARI ÖDÜLÜ
EMRAH
BAŞARI ÖDÜLÜ
SERHAT HACIPAŞALIOĞLU
EN İYİ KADIN ŞARKICI
HADİSE
EN İYİ ERKEK ŞARKICI
MABEL MATİZ
EN İYİ FANTEZİ MÜZİĞİ KADIN ŞARKICI
EBRU GÜNDEŞ
EN İYİ FANTEZİ MÜZİK ERKEK ŞARKICI
HAKAN ALTUN
EN İYİ PROJE
Usta Çırak- Hakan Altun&Cengiz Kurtoğlu
Yapımcı: Polat Yağcı
EN İYİ PROJE
TUNA KİREMİTÇİ VE ARKADAŞLARI 2
AZERBEYCAN'IN EN İYİ ŞARKICISI ÖDÜLÜ
RÖYA
EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI
MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA
EN İYİ KLİP
MABEL MATİZ
YILIN ŞARKISI
REYNMEN / ELA
EN İYİ MÜZİK GRUBU
YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ
EN İYİ RAP SANATÇISI
CEZA
EN İYİ HALK MÜZİĞİ KADIN ŞARKICI
ELİF BUSE DOĞAN
EN İYİ HALK MÜZİĞİ ERKEK ŞARKICI
ERKAN OĞUR
EN İYİ İNTERNET DİZİSİ
ŞAHSİYET
EN İYİ DİZİ
MUCİZE DOKTOR
EN İYİ SPOR PROGRAMI
YÜZDE 100 FUTBOL