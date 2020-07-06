06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:38 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:38

Altın Kelebek ödüllerini kim aldı? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. 46. Pantene Altın Kelebek 2020 kazananları pazar gecesi belli oldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu. Altın Kelebek ödüllerini alan isimler konuşmalarını gerçekleştirdi. Peki Altın Kelebek ödüllerini kim aldı? İşte 46. Pantene Altın Kelebek 2020 kazananları ve Altın Kelebek Ödülleri gecesinde yaşananlar...

Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu yıl ilk kez farklı bir konseptle gerçekleşti. Koronavirüs salgını nedeniyle 46. Pantene Altın Kelebek 2020 kazananları ödüllerini evlerinde ve ofislerinde aldı. Peki Altın Kelebek ödüllerini kim aldı? 46. Pantene Altın Kelebek 2020 kazananlarına ödülleri evlerinde, ofislerinde elden teslim edildi. Sanatçıların teşekkür konuşmaları, bu akşam Kanal D’de ekrana gelecek. İşte merakla beklenen 46. Pantene Altın Kelebek 2020 kazananları...

İŞTE 46. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ'Nİ KAZANANLAR

PANTENE YILDIZI PARLAYANLAR

- Ebru Şahin

- İlayda Alişan

-Alina Boz

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCUSU

ECEM ERKEK

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCUSU

ONUR BULDU

EN İYİ KADIN OYUNCU

EBRU ŞAHİN

EN İYİ ERKEK OYUNCU

TANER ÖLMEZ

EN İYİ ÇOCUK OYUNCU

EBRAR DEMİRBİLEK

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2

BAŞARI ÖDÜLÜ

Alice

- Merve Dizdar

- Enis Arıkan

- Ezgi Mola

- İbrahim Selim

- Şükrü Özyıldız

-Serenay Sarıkaya

EN İYİ YARIŞMA

MASTERCHEF TÜRKİYE

-Yapımcıları İrem Kanan-Bilgin Aslan

-Mehmet Şef

-Danilo Zanna

-Somer Sivrioğlu

EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

EN İYİ KADIN SUNUCU

MÜGE ANLI

EN İYİ ERKEK SUNUCU

ACUN ILICALI

EN İYİ HABER PROGRAMI

5N1K - CÜNEYT ÖZDEMİR

EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU

ECE ÜNER

EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU

CEM ÖĞRETİR

EN İYİ DİZİ ÇİFTİ

AYBÜKE PUSAT - FURKAN ANDIÇ

EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ

AYTEKİN ATAŞ – BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

EN İYİ SENARİST

DENİZ AKÇAY KATIKSIZ – İSTANBULLU GELİN

EN İYİ YÖNETMEN

YUSUF PİRHASAN

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI

ZEYNEP BASTIK

EN İYİ DJ

Hey! Douglas

EN İYİ INFLUENCER: KAFALAR EKİBİ

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU

BURCU ÖZBERK

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU

ÇAĞLAR ERTUĞRUL

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ

AFİLİ AŞK

BAŞARI ÖDÜLÜ

DEMET AKBAĞ

BAŞARI ÖDÜLÜ

KEREM ALIŞIK

BAŞARI ÖDÜLÜ

HANDE YENER

BAŞARI ÖDÜLÜ

EMRAH

BAŞARI ÖDÜLÜ

SERHAT HACIPAŞALIOĞLU

EN İYİ KADIN ŞARKICI

HADİSE

EN İYİ ERKEK ŞARKICI

MABEL MATİZ

EN İYİ FANTEZİ MÜZİĞİ KADIN ŞARKICI

EBRU GÜNDEŞ

EN İYİ FANTEZİ MÜZİK ERKEK ŞARKICI

HAKAN ALTUN

EN İYİ PROJE

Usta Çırak- Hakan Altun&Cengiz Kurtoğlu

Yapımcı: Polat Yağcı

EN İYİ PROJE

TUNA KİREMİTÇİ VE ARKADAŞLARI 2

AZERBEYCAN'IN EN İYİ ŞARKICISI ÖDÜLÜ

RÖYA

EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI

MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA

EN İYİ KLİP

MABEL MATİZ

YILIN ŞARKISI

REYNMEN / ELA

EN İYİ MÜZİK GRUBU

YÜZYÜZEYKEN KONUŞURUZ

EN İYİ RAP SANATÇISI

CEZA

EN İYİ HALK MÜZİĞİ KADIN ŞARKICI

ELİF BUSE DOĞAN

EN İYİ HALK MÜZİĞİ ERKEK ŞARKICI

ERKAN OĞUR

EN İYİ İNTERNET DİZİSİ

ŞAHSİYET

EN İYİ DİZİ

MUCİZE DOKTOR

EN İYİ SPOR PROGRAMI

YÜZDE 100 FUTBOL