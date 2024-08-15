Altın Portakal başlamadan ortalık karıştı! Festivalden çekildiler

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve geçtiğimiz yıl, FETÖ propagandası içeren 'Kanun Hükmü' belgeseli yüzünden iptal edilen ve bu yıl 5-12 Ekim tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan 60. Antalya Portakal Film Festivali öncesi deprem yaşandı.

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e tepki göstererek, festivalden çekildiğini duyurdu.

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Yönetim Kurulu, geçen yıl festivallere yaşananlara göndermede bulunarak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e özür dilemediği ve özeleştiri yapmadığı için tepki gösterdi.

SİYAD'dan yapılan açıklamada, "Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek yönetimi yeni bir ekiple festivalin Ekim ayında düzenleneceğini duyurdu. Üstelik iptal edilen festivalin hazırlık aşamasında emek harcayan, aralarında üyelerimizin de bulunduğu birçok kişinin ücretleri bile ödenmedi" denildi.