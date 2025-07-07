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Kültür Sanat

Altın Yunus'a doğru ilk adım: Boğaziçi Film Festivali Yarışmaları için başvurular başladı

Türkiye sinema takviminin heyecanla beklenen duraklarından biri olan ve bu yıl 7-14 Kasım tarihleri arasında on üçüncü kez sinemaseverlerle buluşacak Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal ve uluslararası yarışma bölümleri için başvuru süreci başladı.

HABER MERKEZİ7 Temmuz 2025 Pazartesi 09:27 - Güncelleme:
Altın Yunus'a doğru ilk adım: Boğaziçi Film Festivali Yarışmaları için başvurular başladı
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Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirilen ve bu yıl 13. yaşını kutlayan Boğaziçi Film Festivali, bu yıl Artistik Direktörlüğünü Enes Erbay'ın üstlendiği organizasyonla, İstanbul'u bir hafta boyunca sinema sanatının yaratıcı örnekleriyle buluşturacak. Türkiye ve dünya sinemasından dikkat çekici yapımların gösterimleri, ustalık sınıfları ve ilham verici söyleşilerle festival, sinema tutkunlarına dopdolu bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

13. yılında da 4 ayrı kategoride başvuruların kabul edileceği festivalde, Ulusal Uzun Metraj, Uluslararası Uzun Metraj, Kısa Film ve Ulusal Belgesel Film yarışmaları düzenlenecek. Festival Başkanı Ogün Şanlıer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yıl on üçüncüsünü düzenlediğimiz festivalimiz, bu yıl da sinemamızın gücünü ve anlatım zenginliğini hem ulusal hem uluslararası platformlarda bir kez daha gözler önüne serecek." dedi.

Bu yıl da en çarpıcı filmler, en heyecan verici anlar Boğaziçi Film Festivali sahnesinde yaşanacak!

1 Ocak 2024 tarihinden sonra tamamlanmış filmlerin başvurabileceği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak filmlere En İyi Filme verilen Altın Yunus'un yanı sıra; En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kurgu dallarında da ödüller verilecek.

Süre kısıtlaması olmadan Türkiye yapımı belgesel filmlerin katılabildiği Ulusal Belgesel Yarışması'nda da bu yıl yine, En İyi Ulusal Belgesel Film ve Jüri Özel ödülleri dağıtılacak.

Türkiye'den ve dünyadan bağımsız sinema örneklerini bir araya getirmeye, yeni sinemacıları desteklemeye ve sinema endüstrisini güçlendirmeye devam eden festivalin Kısa Film Yarışmasında, En İyi Ulusal Kısa Kurmaca Film ile En İyi Uluslararası Kısa Kurmaca Film ödülü dağıtılırken yarışmada yer alan tüm filmler bu yıl da Ahmet Uluçay Büyük Ödülü için aday olacak. Ayrıca festivalin ulusal kısa film yarışmasında yer alan filmlerden biri İstanbul Medya Akademisi tarafından para ödülüyle desteklenen Genç Yetenek Ödülü'nü kazanacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteği ile gerçekleşecek "13. Boğaziçi Film Festivali" başvuruları, festivalin web sitesinde yer alan formlar doldurularak 1 Ekim Çarşamba akşamına kadar gerçekleştirilebilecek.

Tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere ise www.bogazicifilmfestivali.com ve festivalin resmî sosyal medya hesapları üzerinden erişilebilir.

  • Boğaziçi Film Festivali
  • Ulusal Yarışma
  • Uluslararası Yarışma

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