'Anadolu'nun piramitleri' kalıcı miras olma yolunda

Salihli, Ahmetli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri arasında "Bintepeler" olarak bilinen bölgede, milattan önce 6. ve 7. yüzyıla tarihlenen dönemde Lidya soyluları ve kraliyet ailesi üyelerinin defnedildiği irili ufaklı 115 tümülüs (mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepecik) bulunuyor. Ova üzerinde yükselen tümülüsler, tarihi öneminin yanında görüntüsüyle de çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2013 yılında Sardes Antik Kenti ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydedilen Lidya Tümülüsleri'nin kalıcı listeye alınması için çalışma başlattı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü aracılığıyla yürütülen çalışma kapsamında bölgeye gelen uzmanlar, yerel yönetim temsilcileri, alanında uzman akademisyen ve arkeologlarla koordinasyon toplantısı ve saha incelemesi yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, AA muhabirine, "Anadolu'nun piramitleri" olarak gösterilen Lidya Tümülüslerini, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine kazandırmayı umduklarını belirtti.

Öncelikle alanda sınır belirleme çalışması yapıldığını dile getiren Sudak, daha sonra dosya üzerinden ve diğer sahadaki belgeleri hazırlayacaklarını ifade etti.

Salihli ilçesindeki Sardes Antik Kenti'nin tarihte büyük bir uygarlık olan Lidya Krallığı'na başkentlik yaptığını anımsatan Sudak şöyle konuştu:

"Lidya kraliyet ailesi üyeleri ile soylularının defnedildiği tümülüsler dünyanın en önemli mezar alanları arasında gösteriliyor. Eşsiz bir doğal görünüme sahip bu alanın UNESCO kalıcı miras listesine geçmesiyle ilgili sayın Bakanımızın tensipleriyle, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz bir çalışma başlattı. Geçtiğimiz günlerde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzden gelen ekip, Manisa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, çeşitli kurum ve kuruluşların yetkilileriyle alanda bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Tümülüslerin kalıcı miras listesine kaydedilmesiyle ilgili ön görüşme ve saha incelemesi yapıldı. Önümüzdeki günlerde bu çalışmalar yoğunlaşarak devam edecek."

Geniş bir alana yayılan tümülüsleri kaçak kazılara karşı korumak için yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayan Sudak, özellikle Roma ve Bizans dönemlerinde bu tümülüslerde soygunlar gerçekleştirildiğini aktardı.

Soygunlar nedeniyle mezarlarda tahribat oluştuğunu anlatan Sudak, "Burada kaçak kazılarla alakalı bir çalışma yapıyoruz. Bölgedeki muhtarlarımıza ve okullarımızda bilgilendirme çalışmaları yürütüyoruz. Kolluk kuvvetlerimizle de yoğun iş birliği içindeyiz." ifadesini kullandı.