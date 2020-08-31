‘Andala' belgeselinin çekimleri 12 Eylül'de başlıyor

31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:17 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:17

Niğde’nin Çiftlik ilçesinin Asmasız köyünün Andala yerleşkesine yapılan su barajı beraberinde bir ailenin tarihini de yeniden canlandırıyor. Niğdeli gazeteci ve yönetmen Ali Demirtaş’ın yöneteceği belgesel, mekân insan ilişkisini merkezine alırken, genç bir yönetmenin doğduğu topraklara karşı yerine getirdiği bir sorumluluk olarak da adlandırılıyor. Tümüyle gerçeklikten beslenen belgesel, 1970’li yıllardan beri Andala’da yaşayan ve orayı küçük bir cennet haline getiren aile üyeleriyle yapılacak olan röportajlar, son ziyaretleri ve yıkım sürecinde iş makinelerinin çalışma görüntülerinden oluşuyor. Çekimlerine 12 Eylül’de başlanacak olan Andala belgeselinin tamamlanması ise barajın bitimiyle yani bölgenin tamamen sular altında kalmasıyla gerçekleşecek.

BELGESELİN MERKEZİNDE MEKAN İNSAN İLİŞKİSİ VAR

Andala belgeseli aynı zamanda mekân insan ilişkisini de merkezine alıyor. Belgeselin yönetmeni Ali Demirtaş, belgeselde Andala’yı hem diğer aile üyelerinin hem de kendisinin burayla ilişki kurduğu bir mekân olarak ele alıyor. Andala, bir mekân olarak bu belgeselde adeta tüm özellikleriyle betimlenirken, aile üyelerinin röportajlarıyla da bu betimleme destekleniyor. Andala, aynı zamanda sanatsal açıdan Niğde’de çekimleri gerçekleşen ve Niğde’de spesifik bir hikâyeyi konu alan ilk sinema ürünü olma özelliği taşıyor.

ALİ DEMİRTAŞ: HEM ÇOK MUTLU HEM DE ÇOK ÜZGÜNÜM

Belgeselin yönetmeni Ali Demirtaş, çekimlerine 12 Eylül’de başlanacak olan belgesel film projesiyle ilgili şunları söylüyor: “Olaya içerden baktığımda bir yönetmen olarak çok mutlu çok da heyecanlıyım. İnsan ve mekânı merkezine alan gerçek bir konuyu sinema sanatıyla buluşturuyorum. Fakat tüm bu yaşananlara dışardan baktığımda ise paramparçayım. Andala, doğduğum mekân yerle bir oluyor. Bu sadece fiziksel bir mekân değil, çocukluğum, şimdimin, beni ben yapan her şeyin mekânı. Ve tabii ailemin de hafızası. Bu garip ve yorucu bir ikilem. Tüm bunlarla beraber şu an odaklandığım tek şey benim ne yapabildiğim ya da yapabileceğim. Aklıma tek gelen tüm bu süreci objektif ve doğru bir şekilde ölümsüzleştirmek ve aile üyelerinin son ziyaretlerini gerçekleştirmelerini sağlamak. Bunun için hazırım. Tüm bunlar benim hem aileme hem de Andala’ya karşı sorumluluğum.”

ANDALA, KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

Ali Demirtaş’ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği, Ulvi Çakmak’ın ise görüntü yönetmenliğini yapacağı belgesel film projesine T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü’nden de destek geldi. 2020-3 Sayılı Sinema Destekleme Kurulu kapsamında desteklenen proje, başvuran binlerce belgesel film projesi arasından, desteklenen 71 belgesel film projesi arasına girmeyi başardı.