Andala – Son ziyaret'in özel gösterimi AKM Yeşilçam Sineması'nda yapıldı

Gazeteci ve yönetmen Ali Demirtaş'ın T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Demirtaş ailesinin baraj suları altında kalacak olan memleketlerindeki evlerine son ziyareti konu alan ve Niğde'nin Çiftlik ilçesinin Asmasız köyünde çekimleri gerçekleşen "Andala – Son Ziyaret" adlı 2022 yapımı belgesel filminin özel gösterimi, Demirtaş'ın filmi ilk kez izleyecek olan ailesi ve yakın çevresinin de katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleşti.

BELGESEL MEKÂN-HAFIZA İLİŞKİSİNE ODAKLANIYOR

Daha önce işitme duyusu olmayan bir gencin travmatik hikayesine dikkat çektiği DUYU adlı kısa filmiyle adından söz ettiren ve medya kritiği üzerine yaptığı video-art çalışmaları ile film üretimine devam eden Ali Demirtaş'ın ilk profesyonel nitelikteki belgesel filmi olma özelliğini taşıyan "Andala – Son Ziyaret" mekân-insan ve hafıza kavramlarını merkezine alarak karşımıza çıkıyor. Film, Niğde'nin Asmasız köyünün Andala adlı yerleşkesinde yaşamış olan bir ailenin tarihini, o yerleşkeye yapılan bir baraj üzerinden anlatarak gözler önüne seriyor. Konusu ise şöyle: Demirtaş ailesi 1970'li yıllarda inşa ederek yerleştikleri, İstanbul'a göç etmelerinin ardından ise sık sık ziyaret ettikleri Andala'ya devletin bir su barajı yapacağını öğrenir. Bu saatten sonra yapılacak tek şey mücadele etmek yerine tezat bir tavırla Andala'yı son kez ziyaret etmek ve yaşamaktır onlar için. Ailenin en küçük üyesi Ali, Andala'ya son ziyareti gerçekleştirebilmek için tüm ailesini toplayarak yola çıkar. Bu, sular altında kalacak olan bir mekâna, bir aile hafızasına yapılan son ziyarettir.

BİRÇOK FİLM FESTİVALİNDE YER ALDI

Görüntü yönetmenliğini Ulvi Çakmak'ın, kurgusunu Ali Uzun'un, kurgu danışmanlığını Naim Kanat'ın, renk düzenlemesini Sinan Sertel'in, ses tasarımını Can Ülgenci ile Günkut Adalı'nın yaptığı belgeselin orijinal müzikleri Ali Saran bestesi. Poster tasarımının ise tasarımcı Berkcan Okar'a ait olduğu film 2022'den bu yana birçok film festivalinde gösterildi, yarıştı ve ödüller aldı. Onlardan bazıları şöyle: 10. Uluslararası Antakya Film Festivali, 4. Stockholm City Film Festival, 30. Ecocine Festival Cinema, 12. Social World Film Festival, 11. ECOCUP International Green Documentary Film Festival, 5. Meihodo International Youth Visual Media Festival, 3. Dijital Detaylar Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali, 3. Festival del Cinema di Cefalü, Student World Impact Film Festival, 20. Saratov Sufferings Documentary Drama Film Festival, 3. Uluslararası Haliç Goldenhorn Film Festival, 2. IZDOC Izmir International Documentary Festival.

KURGUDAN VE KURGUSALLIKTAN UZAK

Ali Demirtaş gösterim sonrası yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Andala – Son Ziyaret'i kurgudan ve kurgusallıktan uzak, son ziyaretin reflekslerine açık ve müsait bir belgesel olarak tanımlamak istiyorum. Profesyonel kaygıyı dert etmeyen, samimi, özgün ve hikayesine yakışır bir üslupla hayata geçirdik. Eksikleri ve 'daha iyi olabilirdi' kısımları elbette var. Bu sebeple de benim için çok önemli bir okul oldu Andala – Son Ziyaret. Umarım sonraki yeni çalışmalarımda öğrendiklerimi uygulayabilir olacağım. Ama yine de daha iyi bir film çalışması yapsam da Andala – Son Ziyaret benim için çok özel ve farklı bir yerde durmaya devam edecek filmografim içinde."

ARTIK ANDALA DİYE BİR YER YOK...

Demirtaş sözlerine şöyle devam etti: "Belgesel çekimleri sırasında önce olabildiğince profesyonel yaklaşmaya çalıştım. Zaman zaman aile üyelerine soru sorarken onların reaksiyonları sonucu kendimi tutamadığım ve profesyonel çizgiden kaydığım anlar da oldu. Ama onları çok iyi tanıyor olmamın da verdiği bazı kolaylıklar ve avantajlı durumlar da oldu. Aslında tüm bunlar başta bir çatışma idi. Yani bu belgeseli yazarken de çekerken de izlerken de hep şu soru aklımdaydı: Ben bu filme yazar ve yönetmeni olarak mı yaklaşmalıydım, yoksa bu ailenin bir üyesi olarak mı? Bu ikilem sinema için çatışmaya müsait güzel bir şey gibi görülse de zaman zaman kafa karışıklığına da sebep oldu. Tüm bunlar da belgeselin sonucuna yansıdı elbette. Eleştirdiğim noktalar var tabii ki belgesele dair. Ama tüm bu eleştirileri finalde şöyle sonlandırıyorum, artık Andala diye bir yer yok ve tüm bunlar belgeselle kayıt altına alınmış durumda..."

AİLEM FİLMİ İLK KEZ İZLEDİ

Demirtaş ailesinin filmi ilk kez izlemesiyle ilgili ise şöyle konuştu: "Çekim zamanını da dahil edersek ailem 4 yıllık sürecin sonunda belgeseli ilk kez beyaz perdede izledi. Çünkü hep bunun hayalini kurduk, onlara bir bilgisayar ya da televizyon ekranında izletmek istememiştim belgeseli. Onlardan tümüyle olumlu geri dönüşler aldım. Çok mutlu olduklarını, belgeselin de çok güzel olduğunu söylediler bana. İzleme sırasında da göz yaşlarını tutamadıklarına şahit oldum. Tüm bunlar hepimiz için aile hafızamıza ve tarihimize bir kayıt olarak düştü..."

ALİ DEMİRTAŞ HAKKINDA

Gazeteci ve film yapımcısı. 10 Nisan 1996 tarihinde Niğde'de doğdu. 1999 yılından beri İstanbul'da yaşıyor. Lisans eğitimini İstanbul Arel Üniversitesi'nde yüzde 100 başarı bursu ile Gazetecilik üzerine tamamladı, beraberinde uzun bir süre sinema eğitimi aldı. İşitme engelli bir gencin travmasına odaklandığı DUYU adlı kısa filmi ve medya kritiği konusunda çektiği Bakış, Barış, Vision ve Öngörü adlı video çalışmaları festivallerde gösterildi, karma sergilere dahil edildi, ödüller aldı. Festival yolculuğuna devam eden Andala – Son Ziyaret adlı belgesel filmi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklendi. Demirtaş, şu an bağımsız olarak film yapım ve video çalışmalarına devam ederken Akşam Gazetesi'nin Akşam Cumartesi ekinde gazetecilik yapıyor, aynı zamanda kurucusu olduğu "Anne ben gazeteci miyim?" bağımsız platformuna ve Platin Dergisi, Tercüman, Litros Sanat, Şehir Ekranı, ArtDog İstanbul gibi pek çok farklı yayına haber ve içerik üretiyor.