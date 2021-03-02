İSTANBUL 8°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Mart 2021 Salı / 18 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3408
  • EURO
    8,832
  • ALTIN
    407.579
  • BIST100
    1529.45
  • Haberler
  • >
  • Kültür Sanat
  • >
  • Angelina Jolie eski eşi Brad Pit'in hediyesi olan Churchill tablosunu 8.3 milyon sterline sattı
Kültür Sanat

Angelina Jolie eski eşi Brad Pit'in hediyesi olan Churchill tablosunu 8.3 milyon sterline sattı

Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, koleksiyonunda yer alan eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in tablosunu 8,3 milyon sterline (yaklaşık 85 milyon lira) sattı. Jolie'nin eski eşi oyuncu Brad Pitt, 2011'de tabloyu aktriste hediye etmişti.

AA02 Mart 2021 Salı 16:09 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 16:09
ABONE OL

BBC'nin haberine göre, İkinci Dünya Savaşı sırasında Churchill'in yaptığı tek manzara resmi olarak bilinen "Tower of the Koutoubia Mosque" (Kütübiyye Camisi Minaresi), "Jolie Family Collection" tarafından 8,3 milyon sterline ismi bildirilmeyen bir kişiye satıldı.

Churchill'in resmederek eski ABD Başkanı Franklin D. Rooselvelt'e hediye ettiği tablo, Fas'ın Marakeş kentinde gün batımını sıcak tonlarla tuvale yansıtıyor.

Churchill'in 1935'te Fas'a ilk ziyaretinde yaptığı tablo daha önce 1,5 milyon sterline alıcı bulmuştu.

Jolie'nin eski eşi oyuncu Brad Pitt, 2011'de tabloyu aktriste hediye etmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.