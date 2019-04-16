Ankara festivale hazır

Festivalde 120’ye yakın film, yönetmen ve oyuncuların katılımıyla izleyiciyle buluşacak. Gösterimler Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda, söyleşi, atölye çalışmaları ve özel etkinlikler ise Karikatür Atölyesi ve Mülkiyeliler Birliği’nde yapılacak.

ERAY, İNANIR VE BİRSEL’E ÖDÜL

Festivalde ‘Aziz Nesin Emek Ödülü’ Kadir İnanır´a, ‘Sanat Çınarı Ödülü’ Nazlı Eray´a, ‘Kitle İletişim Ödülü’ Gülse Birsel´e 18 Nisan´da MEB Şura Salonu’nda gerçekleştirilecek açılış töreninde takdim edilecek.