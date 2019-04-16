Ankara festivale hazır
Ankara Uluslararası Film Festivali’nin 30’uncusu, 18- 28 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
Festivalde 120’ye yakın film, yönetmen ve oyuncuların katılımıyla izleyiciyle buluşacak. Gösterimler Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda, söyleşi, atölye çalışmaları ve özel etkinlikler ise Karikatür Atölyesi ve Mülkiyeliler Birliği’nde yapılacak.
ERAY, İNANIR VE BİRSEL’E ÖDÜL
Festivalde ‘Aziz Nesin Emek Ödülü’ Kadir İnanır´a, ‘Sanat Çınarı Ödülü’ Nazlı Eray´a, ‘Kitle İletişim Ödülü’ Gülse Birsel´e 18 Nisan´da MEB Şura Salonu’nda gerçekleştirilecek açılış töreninde takdim edilecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.