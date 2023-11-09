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Kültür Sanat

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin akademik yıl açılışı Aşık Veysel türküleri ile yapıldı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2023-2024 Akademik Yılı açılışını 'Dostlar seni unutmadı' temasıyla yaptı. Açılışta Aşık Veysel anılarak, türküleri seslendirildi.

IHA9 Kasım 2023 Perşembe 11:05 - Güncelleme:
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin akademik yıl açılışı Aşık Veysel türküleri ile yapıldı
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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2023-2024 Akademik Yılı açılışını Aşık Veysel'e ithafen gerçekleştirdi. Üniversitenin Yunus Emre Sevgi Meydanı'nda gerçekleşen açılış töreninde üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencilerin yanı sıra Ankara Güzel Sanatlar Lisesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve eğitmenleri, Ozan-Der Halk Ozanları Kültür Derneği ozanları da yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla oluşturulan 100 kişilik koro, "100 Saz 100 Sözle Dostlar Seni Unutmadı" teması ile Aşık Veysel türküleri seslendirdi.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden törende yaptığı konuşmada, UNESCO'nun 2023 yılını "Aşık Veysel Yılı" ilan ettiğine dikkat çekerek, "Türkiye'nin müzik alanında ilk tematik üniversitesi olarak bir yıl bizim için Aşık Veysel'e yetmez, sığmaz. Aşık Veysel'e yüzlerce yıl dimağımızda yer vereceğiz" dedi.

Üniversite olarak Türkiye Beyazay Derneği, Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'yla yapılan işbirliği çerçevesinde altı farklı etkinlikle Aşık Veysel'i anacaklarını ifade eden Rektör Özden, "Bizler birer bilim insanı olarak, birer sanatçı olarak ona olan vefa borcumuzu ödemek adına bu yola çıkmış bulunuyoruz. Bu yolda onu yâd ederken bilimle, sanatla anarak daha büyük kitlelere hitap etmek istiyoruz. Böylelikle de Veysel hakkında yapılacak yeni çalışmaların da öncülüğünü yapmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Türk sanatının birçok millete ilham oluşturduğunu söyleyen Özden, öğrencilerin sadece sazından, yayından, mızrabından güç alarak değil bu topraklarda kendilerine miras kalan kültür, bilim ve sanattan feyizle aldıkları eğitimi ileriye taşımalarını dilediğini ifade etti.

  • Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
  • Aşık Veysel türküleri
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