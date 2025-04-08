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Kültür Sanat

Ankara'da ''Cemevleri: Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu'' başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Ankara Hacı Bayram Veli (AHBV) Üniversitesi ile Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen 'Cemevleri: Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu' başladı.

AA8 Nisan 2025 Salı 13:51 - Güncelleme:
Ankara'da ''Cemevleri: Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu'' başladı
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Üniversitenin Itri Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki sempozyumun açılış programına, AHBV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, akademisyenler, öğrenciler ile davetliler katıldı.

Programda konuşan Bostancı, bir ülkeyi sevmenin, o ülkenin gerçeklerini sevmek olduğunu söyledi.

Türkiye'de Alevilerin, Sünnilerin, Kürtlerin ve Türklerin olduğunu belirten Bostancı, benzerlikler ve farklılıklarla birlikte yaşamanın önemine işaret etti.

Dünyada ve Türkiye'de geçmişte yaşanan bazı olaylardan örnekler veren Bostancı, "Türkiye geçmişte bu işlerden çok çekti. Ben, Amasya doğumluyum. Amasya'da da Aleviler ve Sünniler vardı, herkes çok iyi geçinirdi. Sonra ne olduysa, birden insanlar birbirlerine mesafeli bakmaya başladı. Ama Allah'a çok şükür bugün Türkiye daha gelişmiş, daha aklı başında bir ülke. Daha modern bir ülke." ifadelerini kullandı.

Özdemir de hayata geçirilen yasal düzenlemelerle cemevlerinin resmi statüye kavuştuğunu hatırlattı.

Bunun büyük bir adım olduğunu vurgulayan Özdemir, "Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, bu adımlarda emeği geçen herkese ne kadar teşekkür etsek azdır. Biz de bu kapsamda yürüttüğümüz hizmetler ve projeler aracılığıyla toplumsal birliğimizin ve beraberliğimizin güçlenmesine katkı sağlamayı, milli birliğimizi pekiştirmeyi amaçlamaktayız." dedi.

Başkanlık olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlatan Özdemir, Alevilik ve Bektaşilik araştırmalarını hapsedildiği dar alandan çıkararak önemli bir mesafe aldıklarının altını çizdi.

Özdemir, düzenlenen sempozyumla cemevlerinin tarihi derinliğini, bugününü ve geleceğini kapsamlı şekilde ele alacaklarını söyledi.

Programda, Bostancı ile Özdemir, birbirlerine plaket ve hediye takdim etti.

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