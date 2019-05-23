Ara Güler sergisi Paris’te
Geçen yıl hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in eserlerinin yer aldığı sergi, Fransa’nın başkenti Paris’te sanatseverlerle buluştu.
İlki nisan ayında İngiltere’nin başkenti Londra’da açılan Ara Güler Sergisi, bugünden itibaren Paris’teki Polka Galeri’de ziyaretçilerini ağırlayacak. Cumhurbaşkanlığı tarafından Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen serginin sonraki durakları arasında Japonya’nın Kyoto ve ABD’nin New York şehirleri de yer alıyor.
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