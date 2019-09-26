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Arapça Kitap Fuarı’na 200 yayınevi katılacak

Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı, Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği’nin katkılarıyla, 28 Eylül - 6 Ekim’de gerçekleştirilecek. Fuar Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde kitapseverlerle buluşacak.

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Bu yılki sloganı “Kitap Bizi Birleştirir” olarak belirlenen fuara ilişkin bilgi veren Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek, 15 ülkeden 200’den fazla yayınevinin fuara katılacağını ve bu sene 100 bin ziyaretçi hedeflediklerini söyledi. 

HEDEF 100 BİN ZİYARETÇİ

Kısakürek, fuarın hedef kitlesinin İstanbul’a hem ziyaret hem ticaret için gelen Arap nüfusu olduğunu belirterek, “İstanbul’da yaşayan, Arapça konuşan ve Arapça kitap ihtiyacı duyan okuyucular hedef kitlemizde. Geçtiğimiz yıl yine aynı yerde yapmıştık ve 63 bin ziyaretçi gelmişti. Kendi eksiklerimizi de görerek bu yılki hedefimizi 100 bin olarak belirledik. Yenikapı’dan fuar alanına ring seferler düzenleyeceğiz ki okuyucularımız fuar alanına rahatlıkla ulaşabilsinler.” diye konuştu. Fuar, 6 Ekim’e kadar 10.00 ile 22.00 arasında ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.

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