''Arkadaşlarım kahvehaneye koşarken ben kitap okurdum''  

8. Sancaktepe Kitap Fuarı’nda bir söyleşi programına katılan Bakiler okumanın önemine değindi. Namık Kemal’in “Hafızasında yeterli miktarda kelime olmayan kimseler, topluluk karşısında rahat bir şekilde konuşamazlar, onları dinleyenler de rahat bir şekilde söylenenleri kavrayamaz ve kitaplarda yazılanları okuyamazlar. Osmanlı’nın gerilemesi ve yıkılması Türkçemizin zayıflığından kaynaklanmaktadır. Biz Türkçeyi geniş bir alana yayamadık” şeklindeki yorumlarını aktaran Bakiler, iyi bir hitabetçi ve yazar olabilmek için sistemli bir şekilde okuma yoluna girdiğini söyledi.

OKUDUKÇA ANLADIM

Okuldayken kendi kendine “Senin kitabın Kur’an-ı Kerim ‘Oku’ emriyle başlıyor. Oku ve hafızandaki kelime sayısını artırmaya bak” şeklinde telkinlerde bulunduğunu anlatan Bakiler, Arkadaşlarım kahvehaneye koşarken ben otobüs duraklarında bile kitap okudum ve okudukça çok cahil bir insan olduğumu gördüm” dedi.