Arkeoloji dünyasının gözü bu kazıda

Bolvadin ilçesinde keşfedilen 3 höyükte yaklaşık 1 yıl önce dünya arkeoloji tarihini heyecanlandıracak bir kazı çalışması başladı. Kazı heyetinde birçok üniversiteden bilim insanı ve arkeologlar görev alırken, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile bölgede başladığı çalışma devam ediyor. Kazı Başkanlığını Afyonkarahisar Müze Müdürü Mevlüt Üyümez'in yaptığı kazı heyeti Bilim Heyet Üyeleri, Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Öğretim Üyesi Özdemir Koçak, Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Bilgin, Dicle Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Dr. İsmail Baytak'tan oluşuyor.

Bölge, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından havadan da görüntülendi. Çalışmalar çerçevesinde elde edilen bulguların hassas bir şekilde değerlendirildiği belirtildi.

Kazı çalışmaları ile ilgili açıklama yapılması yasaklanırken, çalışmalar belli bir aşamaya geldikten sonra ilgili kurumlar tarafından kamuoyuna bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

"PURUŞHANDA DİYE BİR KENTİN İSMİ GEÇİYOR"

Öte yandan, kazı çalışmaları başladığı dönemde açıklamalarda bulunan Özdemir Koçak, kazı yapılan bölgenin önemli bir yer ve kent olduğunu vurguladı. Bölgenin belki de Anadolu'nun en önemli ve en eski kentlerinden birisi olabileceğine işaret eden Koçak, "Bunu söylemek biraz erken ama şimdiden bir ipucu vermek adına bunu ifade ediyoruz. Biz buranın tam olarak neresi olduğunu kazılarla ortaya çıkaracağız ama son yıllarda bilim dünyasında Puruşhanda diye bir kentin ismi geçiyor burayla ilgili olarak, orası olduğunu düşünüyor ve tahmin ediyoruz. O yönde çalışmalarımız var. Bu Hititler'den önce diyebiliriz belki, Hititler'den 200-300 yıl önceki bir topluluğa işaret ediyor. Luviler diye bir halk var bu bölgede onları işaret ediyor ama bu ileride daha net bir şekilde açığa çıkacak. Ama burada 500-600 yıl yaşamız kadim bir beylik olması gerekiyor. Bu Puruşhanda olsa da olmasa da buradaki malzemeler onu gösteriyor çünkü Afyonkarahisar çevresinin en büyük yerleşkesi burası. Dolayısı ile önümüzdeki dönemlerde yapacağımız çalışmalar buna daha net ışık tutacak" ifadelerine yer vermişti.