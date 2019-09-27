Arslantepe Höyüğü de UNESCO yolunda

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Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO'ya alınması için rapor hazırlanacak

UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde bulunan Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye alınması için tavsiyede bulunmak ve 2020 yılındaki UNESCO değerlendirmesi için çalışma yapan heyet, bölgede incelemelerde bulundu.

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Malatya'nın Merkez Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla Arslantepe’nin Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınması için yapılan başvuruda son aşamaya gelindi.
 
Geçmişi Milattan Önce 5 binli yıllara dayanan Arslantepe Höyüğü'nün Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınması için tavsiyede bulunmak ve 2020 yılındaki UNESCO değerlendirmesine rapor hazırlamak için Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) adına Portekiz’den gelen uzman Mariana Correia'nın başkanlığındaki heyet, rapor hazırlamak için höyükte incelemede bulundu.
 
Alan incelemesinde Arslantepe Açık Hava Müzesi, Arslantepe kazı evi ile kazı evi depolarında çalışma yapan heyet, daha sonra Malatya Arkeoloji Müzesi'nde, Arslantepe'deki kazılarda bulunan eserleri de inceledi. 4 gün süren inceleme sonrası heyet, kentten ayrıldı. 
 
Heyetin hazırlayacağı rapor, 2020'nin haziran ayında toplanacak Dünya Miras Komitesi’ne sunulacak. Bu tavsiye raporu doğrultusunda Arslantepe'nin, UNESCO Dünya Kültür Mirası kalıcı listesine alınıp alınmayacağı karara bağlanacak.
 
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Arslantepe'nin tarihi dip derinliğinin ve dünyada bilinirliğinin artması, Malatya'nın marka değerinin yükseltilmesi adına önemli bir çalışmaya ev sahipliği yapmanın mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

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