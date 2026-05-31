Kültür Sanat

ASELSAN Çocuk Şenliği Manisa'da gerçekleştiriliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan ASELSAN Çocuk Şenliği, Manisa'da çocuklarla buluştu.

AA31 Mayıs 2026 Pazar 13:19 - Güncelleme:
ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, dün başlayan ASELSAN Çocuk Şenliği, Manisa yolculuğunda 7 Haziran'a kadar çocuklara teknoloji şöleni yaşatacak.

Etkinlik, ASELSAN'ın yenilikçi çözümleri ile çocuklar için interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve etkinlikler sunuyor. ASELSAN'ın kurumsal sosyal sorumluluk projesi olan Tekno Macera, teknoloji ve bilimi Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklarla buluşturmayı ve teknolojiyi tüketen değil, üreten nesiller yetiştirilmesini desteklemeyi hedefliyor.

Tekno Macera Tırı, hem ziyaret edilen illerdeki katılımcı çocuklar ile etkileşimi artırmayı hem de bilime ve teknolojiye olan ilgiyi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Manisa'daki şenlik alanında, insanlık tarihine yön veren kritik icatlar, bu icatların arkasındaki mucitler ve söz konusu teknolojilerin ASELSAN'ın inovasyon yaklaşımına ilham kaynağı oluşunu aktaran Mucitler Müzesi Sergi Alanı yer alıyor.

Ayrıca, artırılmış gerçeklik teknolojisi ile zenginleştirilmiş "Tekno Maceracılar, Bir Doğa Yolculuğu" isimli İnteraktif Dijital Kitap Deneyim Alanı ile katılımcılara yeni nesil, deneyim odaklı bir öğrenme ortamı sunuluyor.

Etkinlik çerçevesinde, Tekno Macera'nın baş kahramanlarından olan ASEL karakteri, 2D motion tekniğiyle hareketlendirilerek görselleştirilmiş, dinamik anlatım dili ve özgün seslendirme altyapısı ile desteklenerek çocuklarla birebir etkileşim kuracak şekilde hayata geçirildi. Bu yapı sayesinde çocukların keşif, öğrenme ve deneyim süreçlerine aktif katılımının teşvik edilmesi hedefleniyor.

Bu deneyim alanlarını tamamlayacak şekilde içerik, bilim şov ve çeşitli saha aktiviteleri ile zenginleştirilerek çocukların bilim ve teknolojiye yönelik ilgisinin artırılması planlanıyor.

ASELSAN Çocuk Şenliği, Manisa'nın ardından 27 Haziran-5 Temmuz'da Bursa'da, 11 Temmuz-19 Temmuz'da Van'da, 1-9 Ağustos'ta Nevşehir'de, 22-29 Ağustos'ta Ordu'da, 5-10 Eylül'de Kayseri'de, 12-20 Eylül'de Kahramanmaraş'ta, 10-18 Ekim'de Diyarbakır'da, 24 Ekim-1 Kasım'da İzmir'de, 7-15 Kasım'da Adana'da çocuklarla buluşacak.

  • Türkiye Kültür Yolu Festivali
  • ASELSAN Çocuk Şenliği
  • Manisa Buluşması

