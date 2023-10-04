“Aşık Veysel Senfoni ile Buluşuyor” projesi 5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nde

"Aşık Veysel Senfoni ile Buluşuyor" isimli proje büyük ozanın, 50. ölüm yılı nedeniyle UNESCO ve Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen "Aşık Veysel Yılı" kapsamında gerçekleştiriliyor. Konser, projesi ünlü sanatçı Yavuz Bingöl'e ait olan "Veysel'siz 50 Yıl" isimli konserler dizisinin de devamı niteliğini taşıyor.

Festival 11-13 Ekim tarihlerinde AKM'de

5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, 10-11-12 ve 13 Ekim tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılacak. Programı Sanat Hayattır Derneği tarafından hazırlanan festival bu yıl dünyanın üç farklı ülkesinden önemli isimleri ağırlıyor. Emel Mathlouthi, Angelique Kidjo ve Riff Cohen festivalin yabancı isimleri.

Aşık Veysel'e Selam

Festivalin son günü olan 13 Ekim Cuma akşamı, Yavuz Bingöl "Aşık Veysel Senfoni ile Buluşuyor" projesinde konuk solistler Oktay Kaynarca, Kubat ve Murat Dalkılıç ile AKM'de Şef Eray İnal yönetimindeki yaklaşık 60 kişilik senfoni orkestrası ile sahneye çıkacak. Aşık Veysel'in ölümsüz eserlerini solo olarak seslendirecek olan sanatçılar finalde bir düet ile Aşık Veysel'e selam yollayacaklar.

13 Ekim Cuma 20.00 AKM Türk Telekom Opera Sahnesi