30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Aşık Veysel'in kızı babasını anlattı 'Yüreğiyle görürdü'

Âşık Veysel Şatıroğlu’nun kızı Zehra Başer (84), Ankara’da kaldığı yaşlı bakımevinde babasını anlattı. Yaklaşık 1 ay önce bakımevine yerleşen Zehra Başer, “Çocuklarının saçlarını tarar, boylarını ölçerdi. Bizimle her zaman oyun oynardı. Aklına şiir geldiği zaman yazdırırdı. Babam yüreğiyle görürdü” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu’nun çocuklarının en büyüğü Zehra Başer, Ankara’da kaldığı yaşlı bakımevinde babasını anlattı. Babasının çiçek hastalığı nedeniyle 7 yaşında iki gözünü kaybettiğini söyleyen Başer “Sol gözü az da olsa görüyormuş. Ancak onu da bir gün ahırı süpürürken ineğin boynuzlaması sonrası kaybetmiş” dedi. 

‘AİLEM VEYSEL’İ İSTEMEDİ

Annesi Gülizar’ın ailesinin istememesine rağmen Âşık Veysel’le evlendiğini anlatan Zehra Başer, “Annem ailesi istememesine rağmen ‘alacağım Âşık Veysel’i diyor. Ailesi ‘çift süremez, ekemez, gözleri görmüyor, gurbet ellere vermeyiz’ diyor. Ama sonunda evleniyor. Babamın sesinden, sazından, bilgisinden etkilenmiş annem, âşık olmuş.Annem hep derdi ki ‘Âşık Veysel’im var, 6 çocuğum var, evim var, bu dünyada benden mutlu kimse yok’. Babam da annemi ‘6 çocuğumun anası’ der severdi” dedi.

‘ONDAKİ İTİBAR KİMSEDE YOKTU’

Zehra Başer, babası Âşık Veysel’in her zaman örnek olmaya çalıştığını kaydederek “Evimizin altındaki bahçeyi her sene eker biçerdi. Bir tufan gelirdi, alır gider dümdüz ederdi. Köylü toplanır gelir yardım ederdi. Ondaki itibar kimsede yoktu. Hasanoğlan’da öğretmenlik yapardı. Annem 6 çocukla evde kalınca mektup yazdırıyor babama gönderiyor. Babamın eline mektup geçiyor. Ama müdür gitmesi için izin vermiyor. Babam da oturuyor müdüre bir mektup yazıyor diyor ki ‘Yine mektup aldım gül yüzlü yardan, özletme yolları gel diye yazmış’. Müdürün yatağına bırakıyor mektubu. Okuyunca ‘Âşık sabahtan sen git’ diyor müdür” diye konuştu.

‘HiÇ iSYAN ETMEZDi’

Zehra Başer, babası Âşık Veysel’in gönlüyle gördüğünü ifade ederek, “Babamın türkülerinin hepsini biliyordum; ama unuttum. Burada arkadaşlarla söylüyoruz. Babam içine çok kapanıktı. Bir sırrı 70 sene saklar kimseye demezdi. Çocuklarının saçlarını tarar, boylarını ölçerdi. Bizimle her zaman oyun oynardı. ‘Gelin çocuklar halay çekelim’ derdi. Türkü söylerdik biz, o da dönerdi, yüreğiyle görürdü. Aklına şiir geldiği zaman yazdırırdı babam. ‘Gözüm 7 yaşında kapandı, bir bacım vardı, gezdirirdi her yeri gördüğünü anlatırdı bana’ derdi. Sol gözünde bazen ışık olduğunu söylerdi. Gözlerinin açılmasını hiç istemedi. Hiç isyan etmezdi. ‘Gözlerini açalım’ demişler, `hayır istemem’ demiş. ‘Ben şimdiye kadar görmedim, şimdiden sonra açtırsam ne olacak, bana dünya hep ışık’ demiş” şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan´dan Kurban Bayramı mesajında ´Fırat´ın doğusu´ vurgusu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği

Başkan Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği

Çin'den özür diledi

Çin'den özür diledi

Otomotiv devinin 'güvenlik'le başı dertte: Alev alev yandı

Otomotiv devinin 'güvenlik'le başı dertte: Alev alev yandı

Korkulan oldu! Uyarılara rağmen trafik kazaları can aldı

Korkulan oldu! Uyarılara rağmen trafik kazaları can aldı

'Şüpheli intihar'da soru işaretleri

'Şüpheli intihar'da soru işaretleri

Pitbull bu kez sahibine saldırdı

Pitbull bu kez sahibine saldırdı

'Türkiye'nin en büyük dönme dolabını açtık'

'Türkiye'nin en büyük dönme dolabını açtık'

Saldırganın üzerine atlayan Mohammad Rafique kahraman ilan edildi

Saldırganın üzerine atlayan Mohammad Rafique kahraman ilan edildi
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan askerlerimize bu sözlerle seslendi

Başkan Erdoğan askerlerimize bu sözlerle seslendi

Prim eksiği olana SGK'dan toplu para

Prim eksiği olana SGK'dan toplu para

Bin 750 rakımlı tepede Kurban Bayramı'nı kutladılar

Bin 750 rakımlı tepede Kurban Bayramı'nı kutladılar

Kutsal topraklarda hac coşkusu

Kutsal topraklarda hac coşkusu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA