İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2022 Pazartesi / 28 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
Kültür Sanat

Asırlık sanat kadınlarla geleceğe taşınıyor

Urartulardan bugüne ulaşan önemli el sanatlarından savatlı gümüş işlemeciliğinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik ücretsiz 'savatlı gümüş işlemeciliği' kursu açıldı. Kursiyerler de kursun açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

AA28 Şubat 2022 Pazartesi 12:30 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 12:30
ABONE OL

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından açılan kursta kadın kursiyerlere, savatlı gümüş işlemeciliğinin incelikleri öğretiliyor.

Usta öğretici Sadullah Özmen tarafından verilen kursta kadınlar hem meslek öğreniyor hem de unutulmaya yüz tutmuş savatlı gümüş işlemeciliğini yaşatıyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, belediye olarak kadın istihdamına katkı sunmak istediklerini söyledi.

Savatlı gümüşün kentin önemli değerleri arasında bulunduğunu belirten Biçek, "Savatlı gümüş işlemeciliği ilimizde çok az yapılıyor. Unutulmaya yüz tutmuş bu mesleği yeniden canlandırmak için kursu açtık. Kadınların iş hayatına girmelerini sağlamayı ve onlara ekonomik bir değer kazandırmayı amaçlıyoruz. Kursumuza yoğun ilgi var. Kursa gelen kadınlar sertifika alarak el sanatını yaygınlaştıracaklar."

Kursiyerler de kursun açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

  • Van Büyükşehir Belediyesi
  • savatlı gümüş işlemeciliği
  • kadın

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.