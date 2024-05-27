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Kültür Sanat

Aspendos Antik Kenti'nde heyecanlandıran keşif

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluğu dönemine ait 2 heykelin bulunduğunu bildirdi.

AA27 Mayıs 2024 Pazartesi 12:00 - Güncelleme:
Aspendos Antik Kenti'nde heyecanlandıran keşif
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Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yürütülen kazı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Aspendos Antik Kenti'ndeki çalışmalara ilişkin bilgi veren Ersoy, şunları kaydetti:

"Aspendos Antik Kenti'nde 'Geleceğe Miras' projemiz kapsamında yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluk dönemine ait 2 muhteşem heykel keşfedildi. Zeus ve Aphrodite'nin 2 bin yıllık büyüleyici zarif tasvirleri, İki Katlı Dükkanlar-Stoa Kompleksi'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarıldı. Ayağa kaldıracağımız eserlerin, yapıların ülkemiz kültür ve turizm hayatına hayırlı olmasını diliyorum."

  • Mehmet Nuri Ersoy
  • Aspendos Antik Kenti
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