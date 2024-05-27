Aspendos Antik Kenti'nde heyecanlandıran keşif

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yürütülen kazı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Aspendos Antik Kenti'ndeki çalışmalara ilişkin bilgi veren Ersoy, şunları kaydetti:

"Aspendos Antik Kenti'nde 'Geleceğe Miras' projemiz kapsamında yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluk dönemine ait 2 muhteşem heykel keşfedildi. Zeus ve Aphrodite'nin 2 bin yıllık büyüleyici zarif tasvirleri, İki Katlı Dükkanlar-Stoa Kompleksi'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarıldı. Ayağa kaldıracağımız eserlerin, yapıların ülkemiz kültür ve turizm hayatına hayırlı olmasını diliyorum."