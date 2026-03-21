21 Mart 2026 Cumartesi / 3 Sevval 1447
Kültür Sanat

Asya ile Avrupa'yı buluşturdu: Şadırvanda saklı 150 yıllık eser

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir camiinin şadırvanına 150 yıl önce işlenmiş saklı minyatürde İstanbul, Viyana ile Amasya'dan kesitler yer alıyor. Asya ve Avrupa'yı buluşturan eser, görenleri hayran bırakıyor.

IHA21 Mart 2026 Cumartesi 10:04 - Güncelleme:
360 yıllık Kara Mustafa Paşa Camii'nin avlusundaki ahşap şadırvanın külah bölümüne 1865 yılında nakkaş Zileli Emin tarafından işlenen eser, geç dönem Osmanlı resim sanatının seçkin örnekleri arasında gösteriliyor.

RAMAZAN AYININ COŞKUSU DA YANSITILMIŞ

Üç tarihi şehirden yerlerin resmedildiği eserde Galata ve Bayezid kuleleri arası, Haliç ile Galata köprüleri, Sultanahmet, Ayasofya, Süleymaniye camileri ve Çemberlitaş görülüyor. Bir caminin minaresine mahya asılmasıyla da Ramazan ayının coşkusu eserde yansıtılıyor.

VİYANA KUŞATMASI TASVİR EDİLMİŞ

Eserin Amasya'ya benzetilen ikinci sahnesinde kale, Yeşilırmak nehrindeki su değirmenleri ve Sultan II. Bayezid Camii'ne benzer yapılar görülüyor. Üçüncü sahnede ise Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun Viyana önlerindeki kuşatması tasvir ediliyor.

"MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR ESER"

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "Zileli Emin ustanın elinden İstanbul'un camileri, Viyana Kuşatması ve Amasya manzarası eklenince doyumsuz bir eser ortaya çıkmış. Özellikle sanatseverlerin Merzifon'a geldiklerinde mutlaka görülmesi gereken bir eser olduğunu düşünüyorum" dedi.

İKİZ ÇINAR AĞAÇLARI SEMBOL NİTELİĞİNDE

Cami cemaatinden 80 yaşındaki Bedir Ak, şadırvandaki eserin ilk yapıldığı gibi korunduğunu anlattı. 85 yaşındaki Abdurrahman Morgöz de, avludaki camiyle yaşıt ikiz çınar ağaçların sembol niteliği taşıdığını söyledi.

  • cami şadırvanı
  • minyatür eser
  • Asya Avrupa buluşması

