ATA-DC Türk gastronomisini Amerikalılara sanal etkinliklerle tanıtacak

19 Nisan 2020 Pazar 15:07 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 15:07

ABD’nin başkenti ile Türkiye’nin tanınmış gastronomik şehirleri arasında kültürel bir köprü kurmak amacıyla, gastronomi sektörünün önde gelen isimlerinin sunumlarını, mutfak, sanat ve kültürel etkinlikleriyle harmanlayarak düzenleyecek. Vaşington’un köklü kuruluşlarından Meridian International Center işbirliğinde, dünyaca ünlü Türk gastronomisini anlatan özel sunumlar vasıtasıyla, yüzyıllardır süregelen pişirme metotları ve bölgede yerleşik yerel toplumlarla olan tarihsel bağlar da yıl boyunca vurgulanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi olarak 2020 yılını “Türk Mutfağı Yılı” ilan etmesiyle bu girişimi başlattıklarını belirten ATA-DC Başkanı Sıtkı Kazancı “Yıl boyunca yöresel lezzetlerimizi ve mutfak sanatlarımızı Amerikan toplumu ile buluşturacağız. Amerika’dan ve Türkiye’den katılacak ünlü yemek ve kültür yazarlarımızı yıl boyunca sanal buluşmalar kapsamında ağırlayacağız” diye konuştu. Kampanyanın ana hedefinin icinde bulunduğumuz Kovid-19 sürecinde zengin Türk mutfağının tanıtımının devamlılığını sağlamak olduğunu belirten Kazancı, başkent Vaşington bölgesinin önde gelen Türk restoranları işbirliğinde mutfak kültürümüzü etkili şekilde tanıtırken, Türkiye’nin gastronomik şehirlerden temsilcilerin katılımıyla yöresel lezzetlerin daha geniş kitlelere aktarılmasının amaçlandıklarını vurguladı. Kazancı, bu bağlamda “Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYID)” e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

“Sanal Türk Gastronomi Etkinlikleri” Mayıs ve Ekim 2020 ayları arasında önde gelen Türk şeflerin katılımıyla mutfak gösterileri ve seminerlerini içeriyor:

• 19 Nisan: Ödüllü yemek kitabı yazarı Özlem Warren ile Açılış Etkinliği

• 26 Nisan: Barbara Aydan Dario ile Ramazan Pidesi Tarifi ve Sunumu

• 2 Mayıs: Ebru Demir Baybara ile Gıdanın Sürdürülebilirliği Sunumu

• 9 Mayıs: Müge Karslıoğlu ile Türk Mutfağı Sunumu

• 10 Mayıs: Sahrap Soysal ile UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren Keşkek

• 2 Ağustos: Ottoman Taverna’da Geleneksel Türk Mutfağı Sunumu ve Vejeteryan Yemek Tarifleri

Türk mutfağı bugün dünyanın en zengin, en sağlıklı, en çeşitli ve lezzetli mutfaklarından biri olarak tanınıyor. Fransız, Çin, İtalyan ve Meksika mutfakları ile beraber ilk onda yer alan Türk mutfağının kültürel zenginliği Orta Asya, Balkanlar, Osmanlı İmparatorluğu ve Güney Avrupa’nın etkisi ile şekillenmiştir.

Daha fazla bilgi için: www.turkishgastronomy.org