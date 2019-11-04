'AtlasPasajı sinemamızın hafızası olacak'
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstabul İstiklal Caddesi’ndeki Atlas Pasajı’nın bir bölümünün Sinema Müzesi olarak hizmet vereceğini belirterek, ‘’Atlas Pasajı Türk sinemasının hafızası olacak.’ dedi.
Demircan, restorasyonu devam eden Beyoğlu’ndaki Atlas Pasajı’nda incelemede bulundu. Demircan, pasajdaki restorasyon uygulamalarının, modern müzecilik anlayışından hareketle, sinema sanatını ve tarihini ziyaretçilere sunum, anlatı ve eğitim işlevleriyle güçlendirerek anlatan, geçmiş ile gelecek arasında görsel bir bağ kuracak şekilde tasarlandığını belirtti.
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