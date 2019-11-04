22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7091
  • 6,3787
  • 278.088
  • 98462.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

'AtlasPasajı sinemamızın hafızası olacak'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstabul İstiklal Caddesi’ndeki Atlas Pasajı’nın bir bölümünün Sinema Müzesi olarak hizmet vereceğini belirterek, ‘’Atlas Pasajı Türk sinemasının hafızası olacak.’ dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Demircan, restorasyonu devam eden Beyoğlu’ndaki Atlas Pasajı’nda incelemede bulundu. Demircan, pasajdaki restorasyon uygulamalarının, modern müzecilik anlayışından hareketle, sinema sanatını ve tarihini ziyaretçilere sunum, anlatı ve eğitim işlevleriyle güçlendirerek anlatan, geçmiş ile gelecek arasında görsel bir bağ kuracak şekilde tasarlandığını belirtti.

Rusya’da bir pilot, sevgilisini kokpite alarak uçak kullanmayı öğretti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji duyurdu: 'Pastırma yazı' başlıyor

Meteoroloji duyurdu: 'Pastırma yazı' başlıyor

Twitter, Hamas yetkilisinin hesabını kapattı

Twitter, Hamas yetkilisinin hesabını kapattı

Başkan Erdoğan'dan "17'nci yıl" paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan '17'nci yıl' paylaşımı

Çocuğunun gözü önünde 21 yerinden bıçaklandı! Tinerci zannetti ama...

Çocuğunun gözü önünde 21 yerinden bıçaklandı! Tinerci zannetti ama...

Hadise: Cumhurbaşkanımız sahip çıktı

Hadise: Cumhurbaşkanımız sahip çıktı

Ve güzel haber geldi! Harekete geçildi

Ve güzel haber geldi! Harekete geçildi

Beşiktaş'ta yaşanan korkunç olaydan acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta yaşanan korkunç olaydan acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti

444 ile başlayan numaralara dikkat! Reklam bile vermişler

444 ile başlayan numaralara dikkat! Reklam bile vermişler
 

POPÜLER HABERLER

İsrail basını itiraf etti: Askerimiz o Filistinliye eğlence için ateş etti!

İsrail basını itiraf etti: Askerimiz o Filistinliye eğlence için ateş etti!

Başkan Erdoğan, Suriye sınırında

Başkan Erdoğan, Suriye sınırında

Hayvanların içinizi ısıtacak dostlukları

Hayvanların içinizi ısıtacak dostlukları

Dördüncüsü Gerçekleşti: Ölüler Günü'nden renkli kareler

Dördüncüsü Gerçekleşti: Ölüler Günü'nden renkli kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA