'AtlasPasajı sinemamızın hafızası olacak'

Demircan, restorasyonu devam eden Beyoğlu’ndaki Atlas Pasajı’nda incelemede bulundu. Demircan, pasajdaki restorasyon uygulamalarının, modern müzecilik anlayışından hareketle, sinema sanatını ve tarihini ziyaretçilere sunum, anlatı ve eğitim işlevleriyle güçlendirerek anlatan, geçmiş ile gelecek arasında görsel bir bağ kuracak şekilde tasarlandığını belirtti.