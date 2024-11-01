İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2024 Cuma / 29 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3235
  • EURO
    37,3254
  • ALTIN
    3039.28
  • BIST100
    8979.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Kültür Sanat

Avrupa ülkesinde ele geçirildi! Türkiye'ye iade ettiler

İsviçre'de farklı soruşturmalar kapsamında ele geçirilen ve Milattan Sonra (MS) 4-7'nci yüzyıllar arasına tarihlenen kandil, 7 sikke ve 1 altın madalyon Türkiye'ye iade edildi.

AA1 Kasım 2024 Cuma 11:11 - Güncelleme:
Avrupa ülkesinde ele geçirildi! Türkiye'ye iade ettiler
ABONE OL

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsviçre makamlarınca, ele geçirilen birtakım belgelerden hareketle kültür varlığı kaçakçılığına yönelik soruşturma başlatıldı.

Derinleştirilen soruşturma neticesinde bir suç şebekesince kültür varlıklarının özellikle Orta Doğu ülkelerinden toplanarak Avrupa'ya kaçırıldığı, söz konusu şebekede kaçak kazıcılar, tedarikçiler, aracılar, restorasyon uzmanları, sahte eser üreticileri, galeri sahipleri ve sanat tacirlerinin bulunduğu belirlendi.

İsviçre, ABD, Karayipler, Cebelitarık, Panama ve İngiltere'den firmaların da bu olaya karıştıkları saptanan soruşturma kapsamında, şebeke çökertildi, suça bulaşan kişiler Cenevre Mahkemeleri tarafından çeşitli cezalara çarptırıldı.

Operasyon, aynı zamanda kültür varlığı kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen ve Avrupa piyasasında tanınan bir şahıs ve firması hakkında da önemli bir soruşturmanın başlatılmasını sağladı.

- TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ

Bu süreçte Cenevre yakınlarında gerçekleştirilen gümrük denetlemesinde M.S 5'nci ve 7'nci yüzyıllar arasına tarihlenen kandil ele geçirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze uzmanlarınca incelenen ve Türkiye kökenli olup yasa dışı olarak yurt dışına çıkarıldığı anlaşılan esere ilişkin hazırlanan rapor, Türkiye'nin kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele alanında ikili anlaşması bulunan İsviçre makamlarıyla paylaşıldı.

İsviçre'de yürütülen farklı bir soruşturma kapsamında da İstanbul, Balıkesir ve İzmit basımı MS 4 ve 6'ncı yüzyıllar arasına tarihlenen Bizans dönemine ait 7 sikke ile 1 altın madalyon yakalandı.

- ESERLER TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ

Ele geçirilen eserlerin köken ülkelerine iadelerine yönelik başlatılan çalışma kapsamında M.S. 5'nci ve 7'nci yüzyıllar arasına tarihlenen kandil ile 7 sikke ve 1 altın madalyon ait oldukları Türkiye'ye iade edildi.

Tarihi eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerince Türkiye'nin İsviçre Büyükelçiliğinde dün düzenlenen törenle teslim alındı.

Eserlerin kasım ayı içinde Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.

- 2024'TE 45 ESER GERİ GETİRİLDİ

Teslim alınan eserlerle 2002 yılından bu yana ana vatanına döndürülen eser sayısı 12 bin 164 oldu. Bu eserlerin 7 bin 846'sının iadesi 2018'den sonra sağlandı.

Bu yıl içinde şu ana kadar iadesi sağlanan eser sayısı da 45 olarak kayıtlara geçti.

Rütbe yükseltildi! Türkiye'nin stratejik değişikliği sonuç verdi

1989'da devletleştirilmişti! Osmanlı yadigarı Müslüman cemaate iade edildi

120 bin liraya satın aldığı tarladan tarih fışkırdı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.