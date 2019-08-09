Avrupalı Türkler Farabi’yi kitaplaştırdı

Farabi’nin hayatı, metafizik düşünceleri, felsefe ve din anlayışı, sosyal-psikolojik görüşlerinin yer aldığı kitapta, Farabi’nin İslam düşüncesi ve Avrupa felsefesine katkıları da ele alınıyor. Türkevi Araştırmalar Merkezi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türkistan ve Anadolu irfanı çerçevesinde Hoca Ahmet Yesevi, Mevlana Celaleddin Rumi, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran, Evliya Çelebi ve Sarı Saltuk hakkında kitaplar yayınladık. Bu serinin son yayını Farabi. Farabi’nin, düşünce geleneğinin içinde yaşadığımız Batı düşünce geleneğine etkilerini bilmek bizim de hakkımız. Özellikle Hollanda için önemli olan filozof Spinoza’nın Farabi ve İbn-i Rüşd’den etkilendiğini hatırlamamız gerekir.