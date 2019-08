Avrupalı Türkler Farabi’yi kitaplaştırdı Hollanda’da Türk kültür değerlerini Hollandaca ve farklı dillere tercüme etmeye devam eden Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi, ünlü Türk filozofu Farabi’nin fikirlerinin tanıtılması amacıyla İngilizce dilinde Al-Farabi: Philosophy of the Second Master kitabını çıkardı.