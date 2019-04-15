11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8041
  • 6,5641
  • 240.307
  • 96.290
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Ayvalık 2. Doğa Festivali ilçeyi rengârenk boyadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen 2. Ayvalık Doğa Festivali dört gün boyunca çeşitli etkinliklerle, yarışmalarla ve konserlerle birlikte renkli görüntülere sahne oldu. Bölge sakini ve dışardan gelenlerle birlikte her geçen yıl büyüyen Festival, ilçeyi adeta karnaval alanına çevirdi.

  • Ali Demirtaş
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından 2.'si düzenlenen festival bu yıl kendine tema olarak 'Akkızlı Günler' başlığıyla bölgede yetişen bitki çeşitliğine vurgu yaptı. 11-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen festivalde yöresel lezzetlerin gıda tadımı, gastronomi atölyeleri, çocuklar için workshoplar ile yemek yarışması gibi aktiviteler düzenlendi.

Ot çeşitleri, zeytin, zeytinyağı, el sanatları ürünlerini sergilendiği stantların kurulduğu Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan festival, "Yöresel Lezzetler Farklı Dokunuşlar" isimli etkinlik, ressam Emine Alışık’ın sergi açılışı ve verdiği workshop ile sürdü.

"LEZZETLERİ, TARİHİ, MİMARİ VE DOĞAMIZLA BİRLEŞTİREREK..."

Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırcı'nın girişimleriyle büyüyen festivalde bu yıl Ayvalık'ın zengin çeşitliği ön plana çıktı. Çakırcı yaptığı açıklamada; mübadeleden sonra bu bölgeye yerleşen insanların savaş dönemindeki yokluk nedeniyle otları kullanmaya başlamasının festivalin doğuşuna etki ettiğini vurgulayarak bu çeşitlilik günümüze kadar sürdü biz de bunu turizme adapte ederek 2 yıldır yeniden gerçekleştiriyoruz, "Lezzetleri, tarihi, mimari ve doğamızla birleştirerek Ayvalık için her geçen yıl büyüyecek bir festival yapmayı istedik" dedi.

"AYVALIK SOKAKLARINDA GENÇLERİN ŞARKILAR SÖYLEDİĞİ BİR FESTİVAL"

Ayvalık sakinlerinden Aysel Özkaymak ise Ayvalık dışından gelecek insanları da bu festivale beklediklerini belirtirken otlarla ilgili daha çok yemeklerin yapılmasını, müzikler, halk oyunları ile birlikte Ayvalık sokaklarında gençlerin şarkılar söylediği bir festival olmasını istediklerini vurguladı.

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de Doğa Festivali katılımcıları arasındaydı. Festival kapsamında Ayvalık'a gelen Kardeşler Orkestrası, Rebetico grubu ve Ozon Orhon konserleri Ayvalıklılara müzik dolu akşamlar yaşattı. Ayvalık Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi ise katılımcıları büyüledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ayvalık'a geliş tarihi olan 13 Nisan ise her yaştan insanların katıldığı uzun bir kortej yürüyüşü ile kutlandı. Ayvalık Belediye Bandosu öncülüğünde kortej boyunca renkli görüntülere sahne olan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan tören ile şehitlerimiz yâd edildi.

Festivalin son gününde ise doğa yürüyüşü ile başlayan etkinlikler Dr. Ender Saraç'ın jüri başkanı olduğu yemek yarışması ile Ayvalıklıların kendi yeteneklerini sergiledikleri oldukça ilgi çekici bir aktiviteye sahne oldu. Cunda Meydanı'nda gerçekleştirilen yemek yarışması kalabalık bir katılım ile festivalin coşkulu bir şekilde kapanışını sağladı. Ayvalık Doğa Festivali'nin gelecek yıllarda daha da büyüyerek yerli yabancı katılımcılarla Ayvalık'ı bir marka haline getirmesi bekleniyor. 

 

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul Maltepe'de oyların sayımına ara verildi

İstanbul Maltepe'de oyların sayımına ara verildi

Dünya'ya en yakın öte gezegenin komşusu olabilir

Dünya'ya en yakın öte gezegenin komşusu olabilir

Güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkartıldı

Güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkartıldı

LGS'de başvuru süresi uzatıldı

LGS'de başvuru süresi uzatıldı

Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

Rusya'ya karşı '5 Apache'

Rusya'ya karşı '5 Apache'

KADEM'den İstanbul Tabip Odası'na tepki

KADEM'den İstanbul Tabip Odası'na tepki

'Acil müdahale' çağrısı

'Acil müdahale' çağrısı
 

POPÜLER HABERLER

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

James Bond'un sırrı ortaya çıktı

James Bond'un sırrı ortaya çıktı

Game of Thrones oyuncularının bölüm başı aldığı ücret belli oldu

Game of Thrones oyuncularının bölüm başı aldığı ücret belli oldu

Derbiden en çarpıcı kareler

Derbiden en çarpıcı kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA