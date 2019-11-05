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Ayvazovski’nin İstanbul’u

Rusya’nın başkenti Moskova’da ressam İvan Ayvazovski anısına “Ayvazovski’nin İstanbul’u” konseri düzenlendi.

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Ünlü Rus ressam Ayvazovski, doğumunun 202’nci yılında Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen konserle anıldı. Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Moskova Uluslararası Müzikevi’nde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen “Ayvazovski’nin İstanbul’u” konserine Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve çok sayıda sanatsever katıldı. Besteci ve piyanist Anjelika Akbar’ın icra ettiği konserde sanatçıya viyolonist Danila Popov ve perküsyon sanatçısı Alp Kaya eşlik etti. Ayvazovski’nin 500 tablosunun dijital ortamda sunulduğu konserde “Kırım Ezgisi”, “Ay Işığı”, “Bektaşi Nefesi”, “Aşk-ı Derya” gibi eserler icra edildi. İstanbul’un dünyanın en güzel şehri olduğunu kaleme aldığı anılarında sıklıkla vurgulayan Ayvazovski, Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz dönemlerinde sıklıkla geldiği İstanbul’un 200’e yakın tablosunu çizdi, üç Osmanlı padişahın hayatına tanıklık etti.   

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