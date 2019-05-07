Ayverdi’nin ‘Kalem Güzelleri’ sergide 

‘Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Kalem Güzelleri’ isimli hat sergisi Yıldız Holding’in ev sahipliğinde Üsküdar’da açıldı. Hat sanatı meraklılarının ücretsiz bir şekilde gezip görebileceği sergide Ayverdi’nin hat koleksiyonu sergileniyor. Birbirinden değerli el yazmalarının bulunduğu sergi, hat sanatı meraklılarının beğenisini topladı.

Sergi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Uğur Derman, “Burada, Osmanlı Türk Hat Sanatının başladığı 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar geçmişten büyük hat ustalarının verdikleri eserlerden örnekler görülüyor. Muhtelif yazı cinsleri ile yazılmış büyük, küçük Kur’an-ı Kerim, kitap, murakka, levha gibi duvarlara asılacak eserler de yer alıyor” şeklinde konuştu.

27 HAZİRAN’A KADAR

Prof. Dr. Uğur Derman ve Dr. Şebnem Eryavuz’un küratörlüğünü üstlendiği ve 92 eserin yer aldığı sergi 27 Haziran’a kadar Yıldız Holding Çamlıca Seminer ve Sergi Salonu’nda ziyarete açık olacak.