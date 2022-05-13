Azerbaycan'ın tarihi zaferine ithaf edilen ''Karabağ'ın mirası'' sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde kapılarını açtı

Association des Artistes Contemporains de Turquie à Paris tarafından düzenlenen Carousel De Louvre, Art3f Monaco Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı ve ART EXPO NEW YORK gibi çok sayıda sanat fuarı ve sergisinde eserlerin bir bölümüm ile yer almış olan "Karabağ'ın Mirası" sergisinin açılışı T.C Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Baş Konsolosu Narmina Mustafayeva, ve Nigar Helmi Abbasbayli tarafından gerçekleştirildi. Açılışa ayrıca iş, sanat, siyaset ve cemiyet hayatından önemli isimler katıldı.



KARABAĞ ZAFERİNDEN ESİNLENEN ÖZEL BİR SERGİ



Karabağ Mirası kapsamında "Miras" markasının eserlerinden ve başyapıtlarından özel bir seçki ile yeni bir resim sergisine imza atan Nigar Helmi Abbasbayli'nin çeşitli resim türlerinde denemeler yaptığı ve son dönemde Karabağ'a ithaf ettiği eserler arasında "Govhar Ağa Camii", "Bülbül Evi Harabeleri", "Panakh Ali Han Sarayı Harabeleri" ve "Varazgun Tapınağı" dikkatleri çekiyor. Sanatçının gözünden cesurca ve canlı bir şekilde betimlenmiş olan tablolar Karabağ'ın uçsuz bucaksız semalarının yürek parçalayan yıkıntılarını gözler önüne seriyor.

Sergisinin açılışında yaptığı konuşmasında sanatçı Nigar Helmi Abbasbayli "Ülkemin büyük zaferi ile sona eren vatan savaşımızdan sonra işgalden kurtarılmış topraklarımızı yeniden inşa etmeye başladık. Bildiğiniz üzere Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından 2022 yılı Azerbaycan'da "Şuşa Yılı" olarak ilan edildi. Karabağ'ın Şuşa kentinin Ermeni işgalinden kurtarılması kapsamında ilan edilen Şuşa yılında bu sergiyi hayata geçirmek benim için büyük bir gurur. Sergi ilk kez tüm koleksiyon olarak Türkiye'de sergileniyor. Halkımızın zaferine ithafen hazırladığım Karabağ'ın Mirası sergisini Türkiye ve Azerbaycan'ın manevi birliğinin, ortak tarihi ve kültürel köklerinin bir başka simgesi olarak görüyor, kardeş ülke Türkiye'de özellikle Atatürk Kültür Merkezi'nde sergileniyor olmasından dolayı da ayrıca mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.

Serginin açılışına katılan Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Baş Konsolosu Narmina Mustafayeva "Değerli sanatçımız Nigar Helmi Abbasbeyli 'nin tüm koleksiyonunu ilk kez İstanbul'da sergilemesinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tablolar Azerbaycan için, Karabağ için çok önemli semboller. Bildiğiniz üzere Karabağ, Şuşa bizim baştacımızdır. Medeniyetimizin beşiğidir dolayısıyla Şuşa'yı geri almamız bizim için büyük bir zaferdir. Nigar Helmi Abbasbeyli'nin bu zaferimize ithaf ettiği bu sergi bu yüzden bizim için çok kıymetlidir. Karabağ toprakları yeniden hayata dönecek ve göreceksiniz en güzel en gelişmiş bölgelerden biri olacak.

Bu yaşadığımız süreçte Türkiye hep bizim yanımızdaydı. Bu vesile ile buradan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerimiz sunarız. Tekrar Nigar Helmi Abbasbeyli'yi kutluyorum." şeklinde konuştu.

Açılışa katılan T.C Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz konuşmasında "Dostumuz, canımız, kardeşimiz Azerbaycan'ın 104. Kuruluş yıldönümüne yaklaştığımız şu günlerde bu değerli sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyarız. Bu sergideki tablolar Karabağ'da yeşeren umudu sergiliyor. Atatürk Kültür Merkezi'miz, İstanbulumuz inşallah uğurlu gelecek. Biz biriz beraberiz her zaman Azerbaycan'ın yanındayız. Bugüne kadar olduğu üzere bundan sonrada iki ülke arasındaki kültürel faaliyetlerimizi daha da çoğaltmaya kararlıyız. Bu serginin tüm Azerbaycanlı sanatçılara ilham olmasını diliyorum. Bir kere daha Nigar Helmi Abbasbeyli'yi bu özel sergisinden ötürü tebrik ediyorum." diye belirtti

Editöre Not; Nigar Helmi Abbasbayli Hakkında: "Miras" markasının yaratıcısı, sanat aşığı olan Nigar Helmi Abbasbayli ilk kişisel sergisini 2021 yılında " Vatan Mirası" ile Bakü'de gerçekleştirdi. Ağustos 2021'de Salon International d'art Contemporain Art3f Monaco'da, Ekim 2021'de Carrousel du Louvre Paris'te gerçekleştirdiği sergilerinin ardından 12-22 Mayıs 2022'de Türkiye'de Karabağ'ın Mirası sergisini açtı. Sanatçının eserleri Ekim 2022'de ise ikinci kez New York Art Expo'da yer alacak.