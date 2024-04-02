İSTANBUL 28°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Nisan 2024 Salı / 24 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0966
  • EURO
    34,6298
  • ALTIN
    2342.84
  • BIST100
    9077.99
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Kültür Sanat

Azeri Sanatçı Salman Gambarov Türkiye'de ilk kez konser verecek

Azeri caz piyanisti, besteci ve aranjör Salman Gambarov, Türkiye'deki ilk kez konser verecek. Gambarov, 5 Nisan'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

DHA2 Nisan 2024 Salı 16:01 - Güncelleme:
Azeri Sanatçı Salman Gambarov Türkiye'de ilk kez konser verecek
ABONE OL

Modern Azerbaycan cazının önde gelen grup liderlerinden Gambarov, stil çeşitliliği ve zengin repertuvarı ile yıllar içinde geniş kitlelere ulaştırdığı projesi Bakustic Jazz ile 5 Nisan akşamı, saat 20.30'da CRR'de konser verecek. Konserde Gambarov'a, vokalde Azeri pop şarkıcısı İlhama Gasımova, trompette Şenova Ülker, perdesiz gitar ve yaylı tamburda Cenk Erdoğan, bas gitarda Fuad Jafar, davulda ise İsgandar Alasgarov eşlik edecek.

Salman Gambarov cazın farklı müzikal kültür ve stillerle ilişkisine dair ifadeler sunmayı şiar edinmiş bir müzisyen. Bakustic Jazz ile önce cazın geleneksel kanadında dolaşan, ardından da post-bop'tan fusion ve modal caza doğru bir yol izleyen Gambarov, cazla farklı müzik türlerini birleştiren projelerde sıkça yer alıyor.

Salman Gambarov Türkiye'de vereceği ilk konseri hakkında dinleyicilerine şu mesajı iletti:

"Tanıdık gelen her durumda, her zaman yeni ve bilinmeyen bir şeyler bulunabilir"

Salman Gambarov - Piyano

İlhama Gasımova - Vokal

Şenova Ülker - Trompet

Cenk Erdoğan - Perdesiz gitar, yaylı tambur

Fuad Jafar - Bas gitar

İsgandar Alasgarov - Davul

  • Azeri caz
  • Salman Gambarov
  • İstanbul konser

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.