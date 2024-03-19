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Kültür Sanat

Azerin'den Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümüne özel konser

Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla geldiği Türkiye'de Amasya'da konser verdi. Konser sırasında Azerin'in, 'Bugün aldığımız her nefes, Çanakkale'yi geçilmez kılan şehit ve gazilerimizin, ulu ecdadın sayesindedir' ifadeleri dikkat çekti.

İHA19 Mart 2024 Salı 05:04 - Güncelleme:
Azerin'den Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümüne özel konser
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Amasya Belediyesi'nin düzenlediği özel konserde sahne alan ünlü sanatçı, seslendirdiği şarkı, türkü ve marşlarla Amasyalıları coşturdu.

Yavuz Selim Meydanı'ndaki konseri yaklaşık 10 bin kişi izledi. Vatandaşlar ellerindeki Türk ve Azerbaycan bayraklarını konser boyunca dalgalandırdı.

"ÇANAKKALE'Yİ GEÇİLMEZ KILAN ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN, ULU ECDADIN SAYESİNDEDİR"

Amasya'da bulunmaktan mutluluk duyan Azerin, "Bugün aldığımız her nefes önce Allah, 109 yıl önce bizim için orada son nefesini veren, tabii ki başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan şehit ve gazilerimizin, ulu ecdadın sayesindedir" dedi.

Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, sevilen sanatçıya günün anısına çiçek ve hediyeler vererek teşekkür etti.

  • Azerin
  • Amasya konseri
  • Çanakkale Zaferi 109

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